Lidia González 26 ENE 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ comparte cómo reaccionaron su familia y la de Álvaro Rubio al anuncio de su embarazo

Las primeras palabras de las compañeras de reality de Mayeli Díaz a su embarazo

Compartir







Mayeli Díaz ha echado la vista atrás para recordar todo lo que ha pasado estos meses en su embarazo y ha compartido con sus seguidores un momento muy especial que ha vivido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña, en exclusiva, la emotiva reacción de la familia de Álvaro Díaz al enterarse de que van a ser padres. Además, la creadora de contenido cuenta qué le dijo su propia familia después de descubrir esta noticia. ¡Dale al play y no te pierdas las imágenes inéditas de este gran momento que ha vivido la pareja, disponible en Mediaset Infinity!

Mayli y Álvaro han dejado a todos sin palabras al anunciar su embarazo y es que ellos mismos han sido los primeros sorprendidos. Sus familias no iban a ser una excepción y más aún con la bonita sorpresa que les hicieron para comunicarlo. “Fuimos a una tienda de tejidos artesanales”, comienza explicando. La creadora de contenido muestra, en primicia, un vídeo con el bonito momento junto a la familia de su pareja.

PUEDE INTERESARTE Mayeli Díaz cuenta su romántica historia de amor con Álvaro Rubio

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido las palabras de su propia familia al contarle que está embarazada. “Yo estaba muy nerviosa por si no lo recibían de buena forma”, asegura y se sincera por completo sobre cómo vivió la situación. La influencer cuenta si tenía razón con sus miedos o si, por el contrario, se tomaron bien la noticia.

Así reaccionaron sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’

PUEDE INTERESARTE Bayan Al Masri cuenta la verdad de su enfrentamiento con Mayeli Díaz

Mayeli Díaz no solo tenía que contarle a su familia la gran noticia de su embarazo, sino que había unas personas muy especiales a las que también les ha estado ocultando esto. La creadora de contenido muestra las imágenes inéditas de la reacción de sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’ y se sincera sobre su verdadera relación con ellas.

Mayeli Díaz cuenta cómo le anunció a Álvaro Rubio su embarazo

Mayeli Díaz descubrió que estaba embarazada en unas circunstancias muy especiales y tuvo que hacer frente a un importante momento: contárselo al padre. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cómo le anunció a Álvaro Rubio su embarazo y confiesa la reacción que tuvo al enterarse. Muy contenta por la situación que está viviendo, la creadora de contenido confiesa todos los detalles al respecto. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en exclusiva, en su canal de mtmad ‘Mi familia imperfecta’, disponible en Mediaset Infinity!