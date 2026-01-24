Antía Troncoso 24 ENE 2026 - 00:36h.

El exconcursante de 'GH VIP' desvela en '¡De viernes!' si le gustaría tener un segundo hijo con Isa Pantoja

Asraf Beno regresaba a '¡De viernes!' para responder a las declaraciones que hizo Kiko Rivera en su última entrevista para este mismo programa, en la que hablaba sobre los insultos y desprecios que había recibido el marido de su hermana en Cantora. Nada más entrar al plató, el exconcursante de 'GH VIP' se sinceraba sobre su paternidad y hacía una impactante revelación al respecto.

El 22 de junio de 2025, Asraf Beno e Isa Pantoja daban la bienvenida a Cairo, su primer hijo en común. Desde entonces la pareja se encuentra metida de lleno en su papel como padres, un tema sobre el que el modelo se sinceraba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, confesando cómo está llevando su paternidad:

"Es algo increíble. Me ha cambiado la vida. Esto de ser padre es algo que necesitaba. Es algo que tenía en mente, pero un vez ha llegado me ha llenado el alma, el corazón, mi vida tiene otro sentido, lo ves todo de otra manera", aseguraba el invitado, que además añadía que, pese a que están muy felices, hay muchos momentos duros.

Sobre su reciente paternidad, Asraf Beno afirmaba sentirse muy feliz, aunque también hablaba de lo complicado que resulta en algunas ocasiones: "Hay que ser sinceros... Estamos muy felices, pero hay momentos muy difíciles y muy agotadores. Hay que tener paciencia con la pareja también".

Tras estas palabras, el invitado hacía una impactante confesión que revolucionaba a al plató y a los colaboradores: "Después de esto a ver si nos animamos a otro". En ese momento, Lydia Lozano le preguntaba si Isa también quería otro hijo con él y Asraf desvelaba: "Isa es la que lo dice".