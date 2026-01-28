La colaboradora de 'El tiempo justo' cuenta qué va a hacer el hijo de la tonadillera

La posible salida a subasta de Cantora ha provocado una reacción inmediata en el entorno de Kiko Rivera. Tal y como ha contado la colaboradora Leticia Requejo este miércoles en ‘El tiempo justo’, el hijo de Isabel Pantoja no tenía conocimiento alguno de la situación actual de la finca hasta que la información salió a la luz en la portada de la revista Lecturas y fue comentada en el programa: “Se entera gracias a Luis Pliego”, explicaba la periodista.

Según ha contado Leticia Requejo en directo, Kiko Rivera se entera de la venta millonaria de Cantora a raíz de las preguntas planteadas por el director de Lecturas, Luis Pliego. Hasta ese momento, desconocía por completo que la propiedad pudiera salir a subasta y que, además, esta circunstancia podría dejarle sin nada de la herencia de su padre, Paquirri.

En el programa de ayer, los colaboradores de ‘El tiempo justo’ explicaban que el fin de la mítica finca de la cantante Isabel Pantoja podría estar muy cerca, ya que Cantora sale a subasta por un precio algo superior a un millón de euros. Además, se recordó que Isabel Pantoja mantiene una deuda de 2,2 millones de euros y que lleva cinco años sin pagar la mensualidad de la hipoteca, que asciende a 12.000 euros.

¿Tomará acciones legales?

Aunque Kiko Rivera lleva años sin relación con su madre y hace mucho tiempo que no pisa Cantora, la noticia no le ha dejado indiferente. Desde su entorno aseguran que la situación le ha generado una profunda pena, al tratarse de un lugar cargado de valor sentimental para él.

Ante este nuevo escenario, el cantante ha decidido actuar con cautela. Tal y como ha confirmado Leticia Requejo, el hijo de Paquirri ya ha puesto toda la información en manos de sus abogados para estudiar si existe alguna vía legal que le permita intervenir o reclamar algo en relación con la finca.