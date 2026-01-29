Exclusiva | Kiko Rivera ya tendría una oferta por la venta de parte de Cantora: "Podría aceptarla"

Kike Calleja ha dado en 'Vamos a ver' nuevos datos en exclusiva sobre la venta de Cantora

Parece que Cantora, la mítica finca de Isabel Pantoja, está muy cerca de dejar de pertenecer a la tonadillera.

Kiko Rivera no habría tardado en reaccionar y, según anunció la colaboradora Leticia Requejo este miércoles en ‘El tiempo justo’, el hijo de Isabel Pantoja no habría tenido conocimiento alguno de la situación hasta que la información salió a la luz en la portada de la revista Lecturas y fue comentada en el programa: “Se entera gracias a Luis Pliego”, explicaba la periodista.

Según el propio Luis Pliego, lo que ha salido ya a la venta es la deuda. Isabel Pantoja tendría una deuda de 2,2 millones de euros, llevaría cinco años sin pagar la mensualidad de la hipoteca, 12.000 euros. Incapaz de pagar esa deuda, el banco se la habría quedado y ahora la va a subastar, pero previamente se vendería esa deuda por la mitad de precio, por lo que quien compre esa deuda partiría con beneficio en la subasta.

Este jueves, el colaborador de 'Vamos a ver' Kike Calleja nos ha dado nuevos datos en exclusiva: "El comprador de la deuda es un empresario del sector inmobiliario de origen libanés y nacionalidad francesa que está afincado en Marbella. Llevan negociando desde noviembre y en diciembre se hizo la definitiva. Por lo que me dicen, en los próximos días se cerrará por un millón doscientos mil euros", ha comenzado a contarnos.

El colaborador ha continuado dándonos datos sobre la venta de Cantora: "Saldría a subasta en unos cuatro meses por 4.348.404,99 euros".

Sobre el papel de Kiko Rivera en todo esto, Calleja ha confirmado que "lo sabría todo" y que el pasado mes de diciembre tuvo una reunión en el despacho de este comprador de la deuda: "Le han hecho una oferta de 250.000 euros. Todavía no ha respondido, pero podría aceptarla", ha asegurado.