La socialité no da crédito con la existencia de fotos en Venecia paseando con el que fue su pareja

Gloria Camila aclara si ha vuelto con su ex, Álvaro García, tras ser pillada junto a él: "Hemos hecho un viaje a Venecia"

César Muñoz, copresentador de 'El tiempo justo', le desvelaba en directo a Gloria Camila de la existencia de fotos suyas con su expareja, Álvaro García, en Venecia durante un viaje del que apenas había informado a su entorno. La socialité reconoce su asombro y extraño por ello, tras la pillada 'in fraganti' de ellos dos juntos en la entrada a las instalaciones de Mediaset.

La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado llegaba el 24 de enero para colaborar en el programa 'Fiesta'. Allí era cazada por los paparazzis, que vieron cómo el cantante le traía en su coche a Telecinco. Sobre ello, Gloria Camila conspira y establece una hipótesis con la que intenta explicar qué puede haber detrás de la exclusiva. "Huele a 'chivatazo'", asegura en línea con lo que piensa Amor Romeira, también colaboradora del programa presentado por Emma García.

"Me he quedado loca": la sorpresa de Gloria Camila por sus fotos en Venecia

A Gloria Camila le llama la atención que existan fotoperiodistas a las tres de la tarde de un sábado. Sobre todo porque muchas veces las llegadas de los celebrities, según explica el coordinador de 'Fiesta' Jorge Moreno, no pueden estimarse, algo que no ocurre igual con las salidas de las instalaciones.

Pero, lo que más shock le genera a la televisiva es la existencia de imágenes suyas junto con Álvaro García paseando por Venecia. "Me he quedado loca cuando ha dicho que hay fotos estando en Venecia", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Según relata en directo, solamente había "dos personas" que sabían de su viaje.

"Rocío Flores y una de mis mejores amigas lo sabían", comparte. Iván García, periodista de 'El tiempo justo', asegura que existían informadores que lo podrían saber. "Deberías enterarte de saebr quién es el periodista que lo ha sabido", le dice ante su brutal impacto.