Gloria Camila, pillada con su exnovio, el cantante Álvaro García: todos los detalles

Ana Carrillo 27 ENE 2026 - 17:42h.

Gloria Camila y su exnovio, Álvaro García, han sido vistos juntos en la entrada de las instalaciones de Mediaset

Alexia Rivas, vestida de novia, confiesa que está de nuevo soltera y muestra su enfado ante un rumor sobre su vida personal: "No me hace gracia"

Compartir







Gloria Camila y Álvaro García protagonizan la portada de la revista 'Semana' de esta semana porque han sido pillados juntos en la entrada de las instalaciones de Mediaset dos meses después de que la propia Gloria confirmase en 'El tiempo justo' que su relación se había roto tras su regreso de 'Supervivientes All Stars'.

Ha sido Jorge Borrajo, director de la mencionada publicación, el que ha dado todos los detalles en el programa de Telecinco: ha explicado que las imágenes se tomaron el pasado sábado al mediodía, cuando el cantante de 'Persona vitamina' acompañó a la hija de Ortega Cano a las instalaciones de Telecinco, a las que ella tenía que acudir para participar en 'Fiesta'.

Jorge Borrajo ha apostillado que es la primera vez que se ve juntos a la colaboradora y al cantante. En estos dos meses que han estado separados, a ella se le ha relacionado con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo y exconcursante de 'Supervivientes'; una relación que ella ha negado, diciendo cada vez que le han preguntado que solo son buenos amigos.

Joaquín Prat ha anunciado que mañana, miércoles 28 de enero, Gloria Camila estará presente en plató y podrá aclarar el estado de su relación con el artista, con el que mantuvo un romance de nueve meses a lo largo del año pasado.