Gloria Camila, pillada con su exnovio, el cantante Álvaro García: todos los detalles

Gloria Camila ha roto su silencio y ha explicado si ya ha retomado su relación con su expareja, el cantante Álvaro García. Lo ha hecho en una entrevista con Joaquín Prat en 'El tiempo justo', donde desvela qué es lo que hay entre el que un día fue su amor y ella.

Las declaraciones de la hija de José Ortega Cano vienen después de que haya sido pillada junto a García en las instalaciones de Mediaset. Así lo hizo saber el periodista Luis Pliego en exclusiva en el programa de Telecinco. Sobre ello, aclara que fue el cantante quien le dejaba en las puertas de los platós sin esperar en ningún momento que hubiese prensa atenta a su aparición para el programa 'Fiesta'.

Gloria Camila: "Soy reservada con mis relaciones"

"Es lo que habéis visto. Me bajé del coche y entré a trabajar sin beso", admite. La socialité comparte si están o no juntos en estos momentos. "Nos hemos reencontrado, nos estamos viendo. No hemos vuelto estamos haciendo lo que nos apetece en cada momento y y está", dice sin más rodeos.

La hija de Rocío Jurado asegura además que, en esta situación, ha hecho junto a Álvaro García un viaje a Venecia. "Ha surgido así, nos apetecía", detalla como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Gloria Camila relata que ha vuelto "contenta" a España. Joaquín Prat, presentador del espacio, le preguntaba si influyó en algo su participación en 'Supervivientes' para su ruptura con el artista, que ya anunció en directo. "No me gusta entrar en detalles de mi vida privada. Soy reservada con mis relaciones, que además no solo me pertenecen a mí. Es una decisión que se tomó y así fue", responde ella.