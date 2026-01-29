Lorena Romera 29 ENE 2026 - 13:48h.

La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' ha enseñado una foto del estado de sus 'niñas' tras la borrasca Kristin

Sofía Suescun ha recurrido a su perfil de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores, que ya son más de 1,5. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', y también exconcursante de 'Supervivientes All Stars', necesita consejo tras la nevada en Madrid por los destrozos que ha habido en su casa. La influencer de Pamplona, de 29 años, ha explicado que tiene miedo de que mueran 'sus niñas'.

La borrasca Kristin provocó ayer en Madrid estampas de postal navideñas, pero también algún que otro destrozo. Como en casa de Sofía Suescun, que está muy preocupada por la salud de 'sus niñas', como ella les llama. Aunque la hija de Maite Galdeano pudo disfrutar de la nevada junto a sus mascotas, no pudo dejar de estar pendiente a ciertas cosas.

"He tenido pesadillas", ha reconocido la pareja de Kiko Jiménez, que a las 07:00 de la mañana en su zona, Valdemorillo, -donde su madre se acaba de comprar una casa-, ya estaba empezando a nevar. En ese momento, la creadora de contenido amanecía, veía el percal, y decidía volverse a dormir, teniendo esos malos sueños que le contaba después a sus incondicionales.

"Me he vuelto a dormir con pesadillas de que morían mis niñas"

"Este vídeo lo grabé a las 07:00 de la mañana y me he vuelto a dormir, con pesadillas de que morían mis niñas", ha reconocido la que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', muy preocupada. Al despertar y continuar el temporal, sus peores pesadillas han terminado haciéndose realidad. Y es que sus palmeras han sufrido las consecuencias de la borrasca Kristin.

"Lo que os comentaba sobre mis niñas, las palmeras. Se han partido varias palmas y me da miedo que el corazón quede tan descubierto. Si me podéis dar algún tip para protegerlas, por fi", ha publicado a través de sus stories de Instagram, mostrando el estado en el que han quedado sus palmeras.