Claudia Bavel, sobre el amarre a Iker Casillas: “Me parece raro todo lo que está pasando”
Elisa, antigua amiga de Iker Casillas ha sido acusada de encargar un amarre para Iker Casillas
La Pantoja Colombiana: "Elisa nos estaría haciendo brujería a Iker Casillas y a mí"
El 17 de octubre de 2025 un brujo denunció que Claudia Bavel le había encargado un amarre de amor para atrapar a Iker Casillas. Hace unos días, Elisa, una antigua amiga de Iker Casillas, ha sido acusada de lo mismo. Dos amarres con un mismo destino: Iker Casillas.
Un brujo que ya podría ser millonario, contando con que tan solo esos dos amarres son más de 20.000 euros, pero no. La cuenta del supuesto brujo era realmente una cuenta de fans de Georgina Rodríguez, una cuenta que ha sido reinventada hasta en cuatro ocasiones.
'El tiempo justo' se ha puesto en contacto con Claudia Bavel, examiga de Iker Casillas, sobre el supuesto amarre: “Yo pienso que a mí se me engañó este verano cuando pasó lo del amarre, que vieron que fui a televisión y ahora están intentando hacer lo mismo para que otra persona vaya a televisión”.
Además, añade que le parece extraño lo que está pasando: “Me parece raro todo lo que está pasando, porque yo doy un paso y estas chicas intentan hacer el mismo paso que yo he dado. Pasó lo del amarre y ahora, de repente, también han hecho un amarre, pero por una pasta que flipas, porque 12.000 euros me parece exagerado. Pero si tiene ese capital para amarrar a alguien, que lo amarre”.
Joaquín Prat le pregunta si últimamente ha hecho algún amarre más: “No, estoy muy tranquilita”.
Iván García: "No existe ningún brujo, es una ex despechada”
Iván García da más información sobre el supuesto brujo: “El brujo no existe, no hay nadie que esté haciendo amarres a Iker Casillas. La cuenta de Instagram del brujo es de una de las chicas que ha tenido amistad con Iker Casillas. No existe ningún brujo, es una ex despechada”.