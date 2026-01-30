Lomana aparece "por su propia voluntad" en el plató tras escuchar a la diseñadora: "¡Eso es mentira!"

La madre de Kiko Jiménez entra en directo en '¡De viernes!' para aclarar la relación con su padre: "Jamás he tenido nada que ver con ese hombre"

Compartir







Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana han tenido un cara a cara en '¡De viernes!' donde por fin han aclarado las principales polémicas mediáticas que ambas han protagonizado. Las archienemigas se han visto en un tenso momento cuando Lomana ha aparecido por sorpresa en el plató, sin que los presentadores le diesen paso para hacerlo. "¡Ha entrado por su propia voluntad!", exclamaba Bea Archidona como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

La diseñadora estaba relatando sus encuentros con Antonio, la pareja de Carmen Lomana. Asegura que lo conoció gracias a una amiga suya y que desde el primer momento se hizo su "amiga" porque le parece una persona "encantadora" y "educada". Sin embargo, cuenta un tenso momento que tuvo cuando se reunió con Antonio y con Lomana a la vez.

Al parecer, según la versión de Ruiz de la Prada, Carmen Lomana "lo cogía de la mano todo el rato y sin venir a cuento". Delante suya, siempre citando su testimonio, Antonio se mostraba "simpático". La socialité quería "explicarle que era suyo", según díce, pero a la modista no le importaba en aquellos instantes. "A mí me daba igual", asegura.

Carmen Lomana irrumpe en el plató y tilda de "mentiras" las declaraciones de la modista

Lomana, al entrar en el plató del programa de Telecinco, le lanzaba un claro mensaje a Ágatha Ruiz de la Prada. "¿Quieres show?" Pues vamos a hacer show porque estás mintiendo de una manera...", le lanzaba. La televisiva aclaraba lo que ella había estado contando.

"No estaba agarrada a la mano de Antonio... no vi nada de lo que tú has contado", señalaba. Tras zanjar sus polémicas, una y otra han firmado la paz en directo en un momento histórico. Lo hacían con la "promesa" de cumplir que no volverán a tener disputas mediáticas.