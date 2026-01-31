Antía Troncoso 31 ENE 2026 - 02:50h.

Karmele se sincera sobre la ruina económica que atravesó por su exmarido y explica cómo se recompuso de esta difícil situación

Esta noche, Karmele Marchante, quien fuera uno de los personajes estrellas de Telecinco, regresaba a la televisión en el plató de '¡De viernes!', donde concedía su entrevista más personal. La periodista se sinceraba sobre el motivo por el que se alejo del foco mediático y, además, hablaba sobre la gran ruina económica que sufrió por culpa de su exmarido.

La periodista recordaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta su momento más duro. Y es que Karmele lo perdió todo debido a la gran traición de su tercer marido, al que define como "el señor que la arruinó": "Me dejó en la ruina con una mano delante y otra detrás", contaba la entrevistada.

"Se arrimó a mi por dinero, me robó todo y me dejó sin nada. No solo estaba arruinada sino que tenía deudas porque había pedido dinero a mi nombre. Me enteré en un plató de televisión". Un momento de lo más duro para ella que coincidió con su salida de 'Sálvame': "Esas dos cosas me hundieron".

Pese a sus tormentosas relaciones amorosas, Karmele Marchante aseguraba que actualmente su corazón está muy bien: "Tengo una pareja desde hace tres años. Por fin me ha llegado la tranquilidad emocional".

Karmele Marchante, sobre su ruina económica en '¡De Viernes!'

Terelu le preguntaba a Karmele como una mujer tan "culta e inteligente" cómo ella había caído en tal engaño y le hubiese dejado a un hombre todo el poder. "Eso me dijo el notario cuando le di plenos poderes... Yo confié en él", contestaba Karmele. Asimismo, la invitada de esta noche recordaba la difícil decisión que tuvo que tomar para recomponerse de esta dura situación: tuvo que vender dos apartamentos, sus muebles y antigüedades.

"Me planteó llevar toda mi economía. Él era economista...", explicaba Karmele sobre la razón por la que aceptó que su exmarido tuviese poder sobre su economía: "Me vació todas las cuentas paulatinamente. Yo no me enteraba porque estaba trabajando todo el día. Fue la directora de mi oficina bancaria la que me dijo, aquí hay tomate".