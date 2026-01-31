Carlos Otero 31 ENE 2026 - 18:00h.

El archivo de Telecinco cuenta con series que forman parte de la historia de la ficción audiovisual. Una de ellas fue 'Los Serrano', que tuvo un elenco de actores excepcional: Antonio Resines, Belén Rueda, Verónica Sánchez… Entre sus protagonistas se encontraba también el genial actor Jesús Bonilla, que interpretaba a Santi, al hermano de Resines y regentaba el bar del pueblo; sin embargo, no tuvo suerte en su vida personal tras la ficción.

Sin trabajo desde hace una década

Hace ya tiempo que no disfrutamos de la genialidad interpretativa del actor madrileño, hoy de 70 años. Hace diez años lo vimos junto a Penélope Cruz en la secuela de 'La niña de tus ojos' y, desde entonces, no ha vuelto a trabajar. Según las últimas informaciones, vive de manera discreta junto a su pareja, la también actriz Carmen Vicente-Arche.

Los problemas comenzaron en la vida del actor el mismo año en que 'Los Serrano' emitió su último capítulo. La quiebra del gigante financiero Lehman Brothers le afectó directamente y vio cómo se esfumaban los ahorros de toda una vida. Perdió 400.000 euros de un plumazo: "aquello fue un punto de inflexión en mi vida profesional, personal y psíquica, del que aún no me he recuperado", confesaba diez años más tarde en un programa de Cuatro.

Según desveló en ese espacio, el dinero empezaba a recuperarse, pero lo hacía muy lentamente. Contaba que quería trabajar, aunque todavía se sentía bloqueado. "Me llamaban, pero me acojoné. No me atrevía. Yo me dejo la piel en los papeles y voy a muerte para que el espectador se lo pase bien. Dije no a tantas cosas que ahora ya no me llaman", explicaba en aquel programa de Mediaset.

Un problema vascular complicó su situación

Pero los problemas económicos no fueron los únicos disgustos que ha sufrido Bonilla. Tras 'Los Serrano' también padeció un importante varapalo en su salud, ya que sufrió un aneurisma en la aorta. Aquello complicó aún más su acceso a papeles de peso, ya que los médicos le ordenaron tomarse la vida con calma. "Quiero advertir a la gente que tiene antecedentes familiares de que, a partir de los 50, se haga una ecografía", declaraba en 'El Mundo'.

Bonilla sigue muy pendiente de la actualidad, algo que sabemos gracias a su cuenta en X. Aunque la gestiona con discreción, el actor cuenta con cerca de 10.000 seguidores, con quienes comparte reflexiones sobre la actualidad. Sin miedo a la censura y alejándose del discurso oficial del cine español, critica sin contemplaciones las políticas del Gobierno.

Su carrera, más allá de 'Los Serrano'

Criado en Las Vegas de San Antonio (cerca de Talavera de la Reina, en Toledo), al actor le picó el gusanillo del cine porque su padre se encargaba del cine de su pueblo. Se mudó a Madrid para estudiar Arte Dramático y llegó a dormir en un banco de la Plaza Mayor a causa de los escasos recursos económicos con los que contaba.

Su primer gran éxito llegó con la película de 1985 'Bajarse al moro' y, años más tarde, aparecería en 'Makinavaja'. Tras aquellos papeles pasaría por 'Periodistas' y más recientemente 'Chiringuito de Pepe'. También ha dirigido dos películas: 'El oro de Moscú' y 'La daga de Rasputín'.