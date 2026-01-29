Rocío Molina 29 ENE 2026 - 14:12h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha hecho una mención cargada de ironía a Gloria Camila y su reencuentro con su ex Álvaro García en Venecia

Gloria Camila aclara si ha vuelto con su ex, Álvaro García, tras ser pillada junto a él: "Hemos hecho un viaje a Venecia"

Las primeras reacciones a las declaraciones de Gloria Camila tras ser pillada junto a su ex Álvaro García y confirmar que han hecho una escapada juntos a Venecia no han tardado en llegar. La exconcursante de 'Supervivientes' aclaraba en 'El tiempo justo' si había o no reconciliación y sus palabras no han dejado indiferente a nadie. Ahora, Manuel Cortés, con el que se le ha llegado a relacionar en este tiempo, le ha lanzado una indirecta a la hija de Ortega Cano, jugando con su reciente viaje a la 'Ciudad de los Canales'.

Declarando que no le gusta entrar en detalles de su vida privada, pero sin poder obviar las fotos que les han captado a su llegada del viaje, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha reconocido lo que se había visto y ya no era ningún secreto. "Era un viaje que nos apetecía, nos hemos reencontrado, nos estamos viendo y vengo contenta", ha reconocido la influencer a Joaquín Prat en una entrevista en la que no ha ocultado sus sentimientos.

Y ante esas declaraciones, el hijo de Raquel Bollo no ha querido dejar pasar la oportunidad y lanzar una indirecta en sus historias de Instagram a Gloria Camila. El hecho de que hace un mes se especulase con su relación y que la propia colaboradora de 'El tiempo justo' confirmase que ella y Manuel Cortés eran "amigos desde hacía mucho tiempo" y que no sabía si en un futuro podía pasar algo más entre ellos, ha provocado la reacción del exconcursante de 'Supervivientes'.

"Me encanta Venecia...", ha escrito poniendo una ilustración de sus famosos canales y acompañando sus palabras con tres emoticonos que han resaltado el tono irónico de su frase. Entre un guiño de humor. A raíz de las declaraciones de Gloria Camila en las que mantenía el mismo discurso que ha dado ahora de que "no sabe qué pasará mañana" y que ahora "está haciendo lo que le aperece", el hermano de Alma e hijo de Raquel Bollo ha decidido intervenir.

La frase unida al emoticono que se parte de risa, otro que se tapa la cara y los dedos en señal de victoria no han hecho más que alimentar que el mensaje que ha lanzado Manuel Cortés es una pulla en toda regla a Gloria Camila tras contar todos los detalles de la pillada y utilizar el mismo discurso que ha utilizado cuando se le ha relacionado con él.