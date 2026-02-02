Las pistas que indicarían que Alejandra Rubio podría estar embarazada

Alejandra Rubio podría estar embarazada: Carlo Costanzia y ella esperarían a su segundo hijo

'Vamos a ver' ha recopilado las pistas que demostrarían que la hija de Terelu Campos podría estar embarazada

Alejandra Rubio podría estar embarazada de su segundo hijo en común con Carlo Costanzia. Así lo ha publicado 'Libertad Digital'. En 'Vamos a ver', programa en el que trabaja la hija de Terelu Campos como colaboradora, se han analizado las pistas que indicarían que la joven de 25 años podría estar embarazada un año después de haber dado a luz a su primogénito, Carlo Junior.

La primera de esas pistas es que Alejandra mostró en sus stories hace unos días que el hijo de Mar Flores le había regalado un gran ramo de rosas, lo que podría indicar que están de celebración. Otra pista es que la sobrina de Carmen Borrego compartió en Instagram una instantánea de una cena con su novio y él bebía una copa mientras ella tenía delante un vaso de agua.

Pero la pista más significativa es que el pasado viernes Alejandra Rubio coincidió en el plató de 'Vamos a ver' con Bibiana Fernández y la actriz felicitó a la prima de José María Almoguera por su maternidad, dejando muy sorprendida a la joven. Bibiana matizó ante la sorpresa de los presentes en plató que le estaba dando la enhorabuena por haberse convertido en madre un año antes: "Es que yo no coincidía con Alejandra desde hace un año y pico, ella se fue embarazada y ahora ya tiene un niño".

Por el momento, Alejandra Rubio no ha confirmado ni desmentido la noticia publicada por 'Libertad Digital' ni tampoco se ha pronunciado Carlo Costanzia.