Rocío Molina 02 FEB 2026 - 12:15h.

Los comentados últimos movimientos en redes de la hija de Terelu Campos y el hijo de Mar Flores en mitad de los rumores de embarazo

Alejandra Rubio podría estar embarazada: Carlos Costanzia y ella esperarían a su segundo hijo

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han sido protagonistas este fin de semana por una noticia que saltaba en el programa 'Fiesta' tras hacerse eco de la última hora que adelantaba el medio 'Libertad Digital': la hija de Terelu Campos podría estar de nuevo embarazada. Una información sobre la que los protagonistas aún no se han pronunciado, pero sí que han estado activos en sus redes y sus gestos han sido analizados tras hacerse pública esta comunicación. Especial relevancia ha sido el detalle que el hijo de Mar Flores ha tenido con la colaboradora de 'Vamos a ver' en medio de los rumores que tienen a todos en vilo.

A la espera de que Alejandra Rubio confirme o desmienta la noticia de que podría convertirse en madre por segunda vez en el programa que colabora, tal como han advertido que es la forma en la que esta ocasión quiere proceder, la influencer y nieta de María Teresa Campos ha compartido varios momentos de su fin de semana, aunque lo más relevante ha sido un gesto de Carlo Costanzia que ha acaparado la atención.

A pesar de que los rumores de nuevo embarazo les ponen a ambos en el disparadero mediático, Alejandra Rubio ha compartido en sus redes un carrusel de imágenes y vídeos que ella misma ha bautizado como "un mix bastante random", tratando de mostrar normalidad, de desviar el tema y con el que se ha llevado muchos halagos por parte de su comunidad, señalando lo guapa que está.

Pero en sus historias, sí que ha sido relevante un detalle de lo más romántico y significativo por parte de Carlo Costanzia. Una señal de cariño y de cuidado hacia su pareja y la madre de su hijo en la que se ha reparado en este preciso momento. El hijo de Mar Flores ha sorprendido a Alejandra Rubio con un espectacular ramo de flores y ella no ha dudado de presumir de él en sus redes y ante sus seguidores.

Y, dadas las circunstancias de la actual situación con los rumores de embarazo y de un anuncio pronto, este gesto, que en otras circunstancias habría pasado inadvertido, ha cobrado en esta ocasión mayor relevancia, así como la respuesta que la hija de Terelu Campos ha tenido al detalle tan especial. La colaboradora de 'Vamos a ver' ha reaccionado poniendo tres corazones y dejando claro el bonito momento que atraviesan.