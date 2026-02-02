Los tres expertos en terapia de pareja de 'Casados a Primera Vista' representa la esperanza de que el amor adulto, consciente y comprometido es posible

Los tres son influencers y cuentan con una amplia comunidad de seguidores muy activa

Compartir







Hablar de amor nunca ha sido sencillo, hacerlo delante de millones de espectadores, mucho menos. Programas como 'Casados a primera vista' colocan a personas reales en una situación emocionalmente intensa, como es casarse con un desconocido y construir una relación desde cero bajo la mirada pública. En ese contexto, la figura de los expertos en pareja y psicología no es un simple complemento televisivo, sino un pilar fundamental para que la experiencia tenga sentido, profundidad y, sobre todo, humanidad. Cecilia Martín, Raúl López Lastra y Nayara Malnero, expertos en terapia de pareja del programa, cumplen una función que va mucho más allá que la narrativa del programa. Conocemos más allá de sus vidas.

Cecilia Martín: más de 20 años de experiencia

Cecilia Martín es sinónimo de profundidad emocional, de compromiso real y de una pasión entendida desde un lugar adulto y consciente. Psicóloga licenciada por la Universidad de Salamanca y con un Máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de dos décadas acompañando a personas y parejas en uno de los terrenos más complejos que existen, el amor.

Su papel es clave en 'Casados a primera vista', pues es la encargada de romper defensas emocionales, de invitar a los participantes a bajar la guardia y a entregarse de verdad. Es experta en psicoterapia, psicodrama y dinámicas relacionales profundas, la influencer centra gran parte de su trabajo en uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, el miedo a amar y a comprometerse.

Canal de Whatsapp de Telecinco

En 2024 publicó 'Amor orgásmico', un libro en el que aborda la conexión emocional y sexual en las relaciones a largo plazo, desmontando mitos y ofreciendo una mirada honesta sobre cómo mantener viva la intimidad cuando el tiempo avanza.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

En sus redes sociales cuenta con más de 20.000 seguidores en ellas comparte reflexiones y consejos sobre relaciones, pasión y bienestar emocional, siempre desde un discurso cercano y sin dramatismos innecesarios. Además, colabora habitualmente en medios de comunicación como experta en deseo, infidelidad y dinámicas de pareja, acercando la psicología al gran público con un lenguaje accesible y honesto.

Raúl López Lastra: ayuda a enfrentarse al pasado

Raúl López Lastra llega al programa con una misión clara y directa, ayudar a los contrayentes a enfrentarse a sus heridas del pasado. Psicólogo especializado en terapia de pareja y rupturas, y fundador y director de ABC Psicólogos, un centro de referencia activo desde 1999, Raúl trabaja desde una premisa tan sencilla como contundente, si no se sanan las heridas del pasado, el amor no puede avanzar.

En 'Casados a primera vista', su papel es el de poner cara a cara a las personas con aquello que han evitado durante años. Inseguridades, traiciones, miedos, relaciones anteriores que dejaron huella. El experto, acompaña a los participantes en ese proceso incómodo pero necesario de mirarse de frente y decidir si están realmente preparados para construir un vínculo sano y real.

Con más de 52.000 seguidores en su canal de YouTube, Raúl López Lastra se ha convertido en una de las voces más reconocibles sobre desamor, infidelidades, relaciones tóxicas y límites emocionales. Su divulgación conecta porque habla claro y porque pone el foco en la responsabilidad emocional individual, algo imprescindible para cualquier relación madura.

Es autor del libro 'Amores ideales, rupturas reales', donde desmonta la idea del amor perfecto y aborda las relaciones desde una perspectiva realista y sanadora.

Nayara Malnero: sexo y pareja

Si hay un tema que sigue siendo incómodo incluso en las relaciones más consolidadas, ese es el sexo. Nayara Malnero pone el foco precisamente ahí donde pocos se atreven a mirar. Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca, sexóloga especializada en terapia sexual y de pareja y una de las grandes divulgadoras de sexualidad.

Su papel en el programa consiste en romper uno de los grandes silencios de la pareja y ayudar a los participantes a hablar de deseo, de expectativas, de inseguridades y de conexión íntima. Porque el sexo no es solo una cuestión física; es comunicación, confianza y vulnerabilidad.

Es autora de libros como 'Sexperimentando', 'Sexo a distancia y Cariño, vamos a llevarnos bien', donde aborda la sexualidad como una parte esencial de la pareja y del bienestar personal. Sus contenidos ayudan a normalizar conversaciones que muchas personas no saben cómo iniciar, y a entender que los problemas sexuales no son un fracaso, sino una oportunidad de crecimiento.