Telecinco.es 19 ENE 2026 - 23:43h.

Ainhoa se rompe al escuchar la historia de Ana y desvela el motivo de sus lágrimas

Así es Ana, participante de 'Casados a primera vista': "Me quedé viuda, pero creo que tengo otro amor por ahí"

Durante la despedida de soltera de las chicas de 'Casados a primera vista' han hablado cómo les ha ido en el amor en el pasado. Ana ha compartido con sus compañeras que no ha tenido muchas relaciones, pero si sabe lo que es "el amor de verdad" porque con 23 años mantuvo una relación con el hombre de su vida, hacia el que solo ha tenido palabras bonitas: "Fue un hombre con las cosas claras y los ojos azules. Era un padre increíble", decía.

Su relación fue algo fugaz y muy intensa, pues con él tuvo a sus hijos hasta que su idílica vida cambió: "Un día se va a trabajar y nunca más volvió a casa. Tuvo un accidente de tráfico y, supongo que ese día yo me morí con él", decía con la voz entrecortada y al borde del llanto.

El resto de sus compañeras no han podido contener las lágrimas al escuchar el duro testimonio de Ana, especialmente Ainhoa, que ha tenido que abandonar el lugar un momento para recomponerse. "Me ha pasado esto, pero yo sé lo que es el amor. No nos queda otra que seguir viviendo", afirmaba positiva. Todas ellas han decidido darle un abrazo a Ana y le han agradecido que se haya abierto con ellas.

Ainhoa no puede contener las lágrimas

A la vuelta de Ainhoa, ella ha compartido la razón por la que le ha afectado tanto la historia de Ana: "Mi hermano falleció en un accidente de tráfico. No me esperaba encontrarme una historia que me hiciese revivir la de mi cuñada", decía entre lágrimas.

"Ese día perdí tantas cosas... ¿Nunca voy a volver a saber qué es que alguien me cuide o vestirme de blanco? Yo soy madre, padre y soy la que está sentada aquí también", decía con un mensaje claro de superación, ante la admiración del resto de chicas: "Eres la persona más fuerte que hay aquí ahora. Eres una mujerona", decía Ainhoa tras el emotivo momento que han vivido todas ellas.

La despedida de soltera de las chicas

Como primera toma de contacto, las chicas han podido disfrutar de una despedida de soltera conjunta para conocerse antes del gran día del 'sí, quiero' que se van a dar con el resto de chicos. Ahí, todas ellas han compartido algunos detalles de su vida. La primera en llegar ha sido Natalia, que tras tres años solteras ha decidido confiar en el programa para encontrar al amor de su vida.

Tras ella, ha llegado Luciana y Ana. La primera ha confesado que a lo largo de su vida lo ha pasado muy mal con algunas de sus parejas y que llega dispuesta a todo: "Merezco conocer una persona que me acompañe", admitía. Ana ha llegado algo temerosa, pero ha encajado muy bien con sus compañeras en la despedida de solteras. Con dos hijos, quiere ser la "prioridad de alguien".

Infusiones, besos en la mano y buena genética

Laura, por su parte, llega a 'Casados a primera vista' con ganas de vivir muchas emociones y darlo todo, tanto que le ha sorprendido que Ana se haya pedido una infusión: "Me parece super poco de fiar una persona que no beba alcohol en esta vida", decía antes de ir a la barra. Ainhoa quiere encontrar al amor de su vida: "Me va muy bien en todo en mi vida menos en el amor", contaba.

El resto de chicas se han sorprendido mucho al conocer la edad de Ainhoa, que tiene 41 años: "Genética, genética, que mi padre estaba muy bien", decía de broma. Finalmente, ha llegado Estefanía causando una primera impresión increíble con sus compañeras, que le han dicho que parecía una princesa. Laura, por su parte, se ha vuelto a sorprender de que Estefanía no bebiese alcohol.

Todas ellas han fantaseado con cómo será su boda y su futuro marido que aún no conocen: "Cuando él me vea le voy a poner la mano para que no me bese la boca", decía Estefanía. Sus compañeras, sin embargo, han dicho que sí estarán dispuestas a darse un beso con sus maridos. ¿Cómo irán sus enlaces en 'Casados a primera vista'?