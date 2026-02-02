Patricia Pardo empatiza con Emma García tras su encontronazo con Gloria Camila: "Me pasó con Alejandra Rubio"

Ana Carrillo 02 FEB 2026 - 16:25h.

Patricia Pardo ha entendido el enfado de Emma García por la actitud de la hija de Ortega Cano en 'Fiesta'

Raquel Bollo defiende el enfado de su hijo Manuel Cortés con Gloria Camila por viajar a Venecia con su ex: "Se recoge lo que se siembra"

El día en el que Gloria Camila reveló en 'El tiempo justo' que se había ido de viaje con su exnovio, Álvaro García, a Venecia, Manuel Cortés - con el que se había relacionado sentimentalmente a la hija de Ortega Cano un mes atrás - compartió un story en el que daba a entender que le había molestado esa escapa romántica. En el plató de 'Fiesta', la madre del exconcursante de 'Supervivientes' defendió la reacción de su hijo, pero Gloria se mostró esquiva a hablar del tema, lo que desencadenó el enfado de Emma García.

En 'Vamos a ver' han recordado este encontronazo entre Gloria Camila y Emma García y los colaboradores han dado su opinión sobre lo ocurrido en plató. La presentadora, Patricia Pardo, también ha querido pronunciarse al respecto y ha mostrado su empatía con su colega: "Emma es una profesional inmensa, es serena, prudente, educada, brillante, pero es que a veces llega un momento en el que te supera la situación".

"A mí me ha recordado a mi momento con Alejandra Rubio, ese día en el que le dije que parecía que le ponía una pistola en la sien y te molesta profundamente que te ponga malas caras, pero oye es que si tú vendes tu vida entenderás que te preguntemos por ella con respeto, así que la entendí perfectamente", ha comentado Patricia Pardo, que ha defendido la reacción de su compañera.

Paloma Barrientos, que estaba también presente en 'Fiesta', se ha sumado a la defensa de Emma García: "Yo a Gloria la he defendido en muchas ocasiones y le tengo mucho cariño, pero aquí no porque sabes perfectamente dónde estás, de qué vas a hablar... Y la deferencia es que estaban solo ellas dos con Raquel, podríamos haber estado los colaboradores y hacerles preguntas más molestas".