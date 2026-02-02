Ana Carrillo 02 FEB 2026 - 18:42h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado en 'El tiempo justo' sobre su rifirrafe con la presentadora de 'Fiesta'

Patricia Pardo empatiza con Emma García tras su encontronazo con Gloria Camila: "Me pasó con Alejandra Rubio"

Gloria Camila confesó la semana pasada en 'El tiempo justo' que se había ido de viaje con su exnovio, el cantante Álvaro García, a Venecia. Eso provocó la reacción de Manuel Cortés, con el que se rumoreaba que había tenido un romance semanas atrás: el exconcursante de 'Supervivientes' compartió un story en el que daba a entender que no le había gustado esa escapada romántica. Para aclararlo todo, en 'Fiesta', Emma García le preguntó a la hija de Ortega Cano por este tema.

Al apreciar su negativa a contestar, la presentadora del programa de los fines de semana de Telecinco se levantó del sofá, abandonando el set de la entrevista y dejando claro que no le gustaba la actitud de la tía de Rocío Flores: "Pero vamos a ver, ¿yo no puedo preguntar o cómo va esto? Pues te digo una cosa, paso de preguntar porque a mí me importa una mierda también al final esto, entiéndeme. Llego y me encuentro con una que está enfadada [Raquel Bollo] y con otra que no quiere justificar su vida cuando sabe que le voy a preguntar con todo el cariño del mundo y dice que no va a hablar, pues yo paso de preguntar".

Tras este momento que se ha hecho viral, Gloria Camila ha reaparecido en 'El tiempo justo' y César Muñoz le ha preguntado por el asunto. La amiga de Jessica Bueno ha asegurado que no tiene "ningún problema" con la presentadora y se ha pronunciado sobre el episodio que protagonizaron ayer: "Creo evidentemente que estuvo muy fuera de lugar la reacción porque yo cuando viene Emma y me pregunta yo lo que hago referencia es a mi enfado con el programa por hacerme el cara a cara con Raquel".

Antonio Montero le ha recordado que es un personaje público, ante lo que la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha justificado diciendo que acudió a 'Fiesta' en calidad de colaboradora y no a conceder una entrevista como personaje público: "Yo sé mi función y a lo que voy, sé por lo que me llaman y cuando me siento y hay un tema mío soy la primera que sé que hay que hablarlo porque para eso estoy".

¿Cuál es su vínculo con Manuel Cortés?

Gloria Camila también ha hablado de su vínculo con el hermano de Alma Bollo, que según Leticia Requejo, se siente "utilizado" por ella: "Siente que has jugado con él, no sé que es lo que tendríais porque tú siempre has dicho que no teníais nada fijo, y que no es la primera vez que pasa esto porque llevarías un año yendo y viniendo".

"Yo no le debo nada a nadie ni le tengo que rendir cuentas a nadie ni he faltado el respeto a nadie ni mi intención era hacer daño a nadie", ha sido la respuesta que ha dado Gloria Camila.