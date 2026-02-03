Rocío Molina 03 FEB 2026 - 11:43h.

Ajla Peleteiro confirma la muerte de su padre y Jota Peleteiro reacciona compartiendo su dolor en este difícil momento

Ajla Peleteiro ha comunicado a sus seguidores la triste noticia de la muerte de su padre, Mithat (Hazbo) Etemovic a los 63 años de edad. A través de un emotivo mensaje en sus historias de Instagram, la modelo holandesa ha expresado su profundo dolor y lo difícil que va a ser para ella la vida ahora sin él, sin su "guía". Un momento especialmente triste en el que está a su lado prestando apoyo su marido Jota Peleteiro, tal como ha reflejado su reacción en público.

La pareja ya dejaba constancia de su visible preocupación y de que estaba ante una situación delicada estos días. Ajla Peleteiro pedía a sus seguidores que mantuvieran a su padre en sus oraciones, mencionando que se encontraba gravemente enfermo y que estaba hospitalizado. La influencer de ascendencia serbia se aferraba a la esperanza y "a la misericordia de Alá", pero finalmente el milagro que esperaba no se ha producido y rota de dolor ha hecho el anuncio del peor de los desenlaces.

"Mi corazón está roto más allá de las palabras. Perdí a mi padre, mi fuerza, mi guía, mi lugar seguro. Lo amé más de lo que jamás supe decir y no sé cómo imaginar la vida sin él. Vivirás por siempre en mi corazón, papá. Que descanses en paz. De Alá venimos y a Él volvemos", ha escrito la mujer de Jota Peleteiro acompañando sus desgarradoras palabras con una esquela que detalla que la muerte se produjo a las 00:30 horas del martes 3 de febrero del 2026.

La reacción de Jota Peleteiro al peor momento de su mujer

Tratando de armarse de valor y de coger fuerzas para afrontar este momento tan complicado, la modelo holandesa publicaba además de su petición de oraciones una fotografía en la que aparecía sonriente junto a su marido Jota Peleteiro, sus dos hijos y los hijos mayores de este y de su ex Jessica Bueno.

Un gesto con el que disipa los rumores de crisis que han saltado estos días al eliminar el apellido de su marido de su perfil de Instagram para recuperar Etemovic, su apellido de soltera y eliminar las imágenes de su feed en las que aparecía en compañía del futbolista.

Por su parte, Jota Peleteiro también ha tenido un gesto de lo más significativo para demostrar que está junto a su mujer en estos duros momentos. La reacción del exfutbolista y empresario ha dejado constancia de las complicadas horas que han vivido. El ex de Jessica Bueno ha compartido la petición de oraciones que Ajla había publicado unas horas antes cuando la salud de su suegro era ya crítica y también la esquela con unas palabras que demuestran su gran dolor por esta pérdida.

"Estoy profundamente triste por tu pérdida. Fuiste un gran padre para tus hijos y un esposo maravilloso. Te extrañaremos mucho. Como parte de la familia, siempre te recordaré. Que Alá, en su infinita misericordia, perdone tus pecados, te conceda el Jannah (paraíso) y le dé a tu familia paciencia, fuerza y consuelo durante este difícil momento", ha escrito.

Con este gesto, Jota Peleteiro se ha mantenido al lado de su mujer, visibilizando su dolor y uniéndose a la fe de la familia en este duro momento.