Alice Campello, mujer del futbolista Álvaro Morata, ha revelado a través de las redes sociales que ha sido sometida a una operación en Nueva York. "Me operaron hace poco y todavía no me siento tan bien como me hubiera gustado", ha señalado.

Aunque no ha especificado la naturaleza del procedimiento, ha asegurado que su estado de salud no es grave. La modelo e influencer italiana ha explicado que esta intervención le impidió acompañar a su esposo en las celebraciones del título de liga del Galatasaray.

"Lamentablemente, no he podido estar presente, pero no es nada grave", ha escrito en las historias de en Instagram, expresando su deseo de haber estado junto a Morata en ese momento especial.

"Tenía problemas para caminar, así que me tuvieron que sacar en silla de ruedas" para tomar aire fresco, ha añadido. De acuerdo a sus palabras, en ese momento algunas personas la reconocieron y la fotografiaron sin su consentimiento. Estas imágenes fueron enviadas a medios de comunicación, aunque finalmente no se publicaron tras contactar con ella y comprender la situación.

"Me quedé en shock porque unos italianos y españoles que me reconocieron me tomaron fotos a escondidas y se las mandaron a periodistas (quienes luego me contactaron y entendieron que no era buena idea publicarlas porque, gracias a Dios, todavía hay personas buenas y humanas)", ha declarado la empresaria afirmando que, si esas fotografías hubieran visto la luz, podrían haber preocupado innecesariamente a sus seres queridos. "Gracias a Dios no es nada grave".