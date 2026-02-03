El príncipe Haakon, Mette-Marit y la princesa Ingrid de Noruega han visitado al joven en el centro médico

La difícil situación de la princesa Mette-Marit: el juicio de su hijo Marius, su enfermedad y su amistad con Jeffrey Epstein

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, fue detenido el pasado domingo por la noche y hospitalizado poco después, coincidiendo con el inicio de su histórico juicio programado para este martes, 3 de febrero.

Según han informado los medios noruegos, el joven fue trasladado a un hospital para ser examinado pocas horas antes de que comenzara la vista judicial en Oslo, siendo este un momento ya marcado por la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él y por la enorme presión mediática.

Marius se enfrenta a 38 cargos, entre ellos varios delitos de violación, violencia machista, amenazas, agresiones, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y delitos relacionados con drogas. Hasta entonces había permanecido en libertad a la espera del juicio, pero este pasado lunes, el Tribunal de Distrito de Oslo acordó que permanezca detenido en prisión preventiva durante cuatro semanas, ya que la policía cree que existe el riesgo de que cometa nuevos delitos.

Ha sido tras esa detención cuando el hijo de la futura reina del país fue llevado a un hospital en la región del este de Noruega, Østlandet, para una revisión médica. No se trata, en este caso, de una enfermedad ni de un ingreso prolongado, y las autoridades no han ofrecido detalles clínicos.

La visita de la familia real noruega

Todo apunta a que se trata de un examen médico rutinario tras el arresto, algo que puede ocurrir cuando una persona es detenida en circunstancias delicadas o muestra un estado físico o mental que requiere evaluación.

Durante su estancia en el centro sanitario, ha recibido la visita de varios miembros de la familia real, entre ellos su madre, la princesa heredera, el príncipe heredero Haakon y la princesa Ingrid Alexandra, poniendo a la monarquía en una posición extremadamente incómoda.

Pese a su visita, la familia real ha optado por no acudir a las audiencias. La Casa Real noruega ha reiterado que el juicio se gestionará como cualquier otro caso judicial ordinario y que Marius no se considera parte de la institución real. Sin embargo, la cercanía familiar ha hecho que este proceso repercuta directamente en la reputación de Mette-Marit y de palacio.

Su llegada al Tribunal del Distrito de Oslo

Su ingreso no ha impedido que este martes se celebre el juicio, y el joven ya ha sido trasladado a la sala 250 del Tribunal del Distrito de Oslo.

Tal y como ha informado la prensa noruega, Marius ha acudido a la vista con pantalones grises, un suéter marrón con una camisa blanca debajo y gafas para cubrir su rostro.

Borg ya había informado al tribunal que no quiere que nadie le tome fotos. La prohibición también se aplica cuando Høiby se dirige o regresa de la sala del tribunal, por lo que no se distribuirán fotos del inicio del juicio.

Høiby no es miembro oficial de la Casa Real ni ostenta título alguno, pero su vínculo familiar ha convertido el proceso en uno de los más seguidos de la historia de Noruega. El juicio ha sido descrito por algunos medios como "el juicio del siglo", tanto por la magnitud de los cargos como por el impacto que supone para la institución.