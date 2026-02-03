Los detalles de la herencia y la situación económica de Fernando Esteso tras su muerte

El cómico falleció en la madrugada del pasado 1 de febrero a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe de Valencia

Último adiós a Fernando Esteso: de la emoción de su hijo al motivo por el que Andrés Pajares no ha asistido al funeral

La muerte de Fernando Esteso, uno de los rostros más populares del cine cómico español, ha dejado un legado artístico incuestionable, pero una herencia económica sorprendentemente escasa. El actor y humorista falleció en la madrugada del pasado 1 de febrero a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, tras unos días ingresado por problemas respiratorios y un deterioro en su estado de salud durante los últimos meses.

Esteso, recordado como una figura emblemática del cine del destape y de la comedia española junto a Andrés Pajares, protagonizó algunos de los títulos más sonados de la década de los 80, entre otros, 'Los bingueros' y 'Yo hice a Roque III', bajo la dirección de Mariano Ozores.

Su trabajo en el cine le catapultó al estrellato no solo mediático, también financiero. Y su fuente de ingresos creció todavía más con su paso por la música, con canciones como 'La Ramona' o 'El Bellotero'. Lo mismo pasó con el teatro.

Su situación económica

Sin embargo, la situación económica de Esteso al morir era muy diferente a la imagen de éxito que proyectó durante su etapa dorada.

Según ha trascendido, el actor no dejó bienes inmuebles ni propiedades personales de gran valor a su nombre: su patrimonio no incluye casas ni chalés registrados tras su fallecimiento.

A pesar de haber sido una figura clave del cine español, Esteso no conservaba un patrimonio inmobiliario extenso cuando perdió la vida. Aunque en su momento llegó a poseer un chalé en Boadilla del Monte, en Madrid, tras su divorcio de María José Egea en los años 90 -con quien tuvo dos hijos, Fernando y Arancha- y los cambios en su carrera profesional, vendió esa propiedad y no llegó a amasar un paquete de bienes inmuebles que formen parte de su herencia.

El propio Esteso aseguró hace años que la adicción a las sustancias y su afición por el juego de cartas lo llevaron a perder gran parte de su fortuna. "Me arruiné y se arruinó la familia", confesó durante una entrevista a 'El Mundo' en 2020.

Fue gracias al papel de Estela Reynolds, interpretado por Antonia San Juan en 'La que se avecina', por lo que el intérprete logró hacer un cameo y consiguió que los jóvenes pusieran cara a la icónica frase "Fernando Esteso me chupó un pezón". "Al día siguiente fue el desmadre. Los chicos de 11, 12 y 13 años venían a saludarme", añadió al citado medio.

Lo que sí figura a su nombre en registros oficiales son tres sociedades mercantiles actualmente inactivas, relacionadas con actividades inmobiliarias y hosteleras, pero sin actividad económica ni bienes de alto valor asociados, de acuerdo a 'Vanitatis'.

En este sentido, el legado financiero de Esteso es prácticamente inexistente, pese a haber sido en su época uno de los rostros más icónicos de España.