Lorena Romera 27 ENE 2026 - 09:00h.

Las hermanas de Diego Matamoros han tenido un bonito detalle con Estela Grande tras el parto de sus mellizos

Estela Grande enseña su barriga postparto, 30 horas después de dar a luz a sus hijos por cesárea

Compartir







Estela Grande ha dado a luz a sus mellizos, Luca y Liah, en un parto por cesárea. La modelo, exconcursante de 'GH VIP', no hacía pública la noticia hasta que uno de sus bebés salía de la UCI por complicaciones en el parto. Tras el susto, la influencer y el futbolista disfrutan de sus recién nacidos como la familia feliz que siempre habían soñado ser. Tras vivir esto, Laura y Anita Matamoros han tenido con la ex de Diego Matamoros un gesto que ha sido muy aplaudido.

El nacimiento de los mellizos llegaba el pasado 20 de enero, a las 14:30 horas, convirtiéndose en el instante "más increíble y feliz" de sus vidas. Sin embargo, a esto le siguió "el momento más aterrador". "Solo podía abrazar a Liah y no a mis dos bebés. Ese momento que tanto habíamos soñado, estar los cuatro juntos, se hizo esperar tres días, hasta que Luca ha podido salir de la UCI", ha contado la creadora de contenido en el post en el que ha anunciado la llegada de sus bebés.

PUEDE INTERESARTE Estela Grande comunica una feliz noticia, relacionada con su embarazo gemelar

Una publicación que acumula cientos de miles de 'me gustas' y comentarios de cariño de sus seguidores, que han estado acompañándola en esta recta final de su embarazo. Especialmente después de los últimos ingresos hospitalarios, que han tenido a todos en un sinvivir. "Qué comience la aventura", señala la que fuera concursante de 'GH VIP' a través de su perfil oficial de Instagram, preparada para experimentar la aventura que supone la maternidad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El detalle de Laura y Anita Matamoros con Estela Grande

Tras dar la bienvenida a sus pequeños y presentarles oficialmente en sociedad, Estela Grande no ha dejado de recibir mensajes de enhorabuena. Entre ellos, han destacado los de Laura Matamoros y Anita, hermanas de Diego Matamoros, su exmarido. Un gesto que ha sido de lo más aplaudido, pues demuestra que han dejado atrás los conflictos familiares que pudiese haber tras el divorcio de la pareja.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"¡Enhorabuena!!!!", escribe Anita Matamoros junto a seis corazones rojos. Los mismos corazones, tres de ellos, son los que ha utilizado Laura Matamoros para celebrar la llegada al mundo de Luca y Liah. "Bravo", "qué bien", comentan los usuarios de Instagram al ver este detalle de las que un día fueran sus cuñadas. Algo que no ocurría hace unos días con Diego Matamoros, al que criticaban por poner el nombre de sus exparejas a unas perras en adopción.