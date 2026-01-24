Rocío Molina 24 ENE 2026 - 16:53h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha anunciado el nacimiento de sus mellizos Luca y Liah: la emotiva fotografía de presentación

Estela Grande ingresaba en el hospital en varias ocasiones en la recta final de su embarazo

Estela Grande ha dado a luz a sus mellizos Luca y Liah, sus hijos en común con Juan Iglesias. La pareja ha dado la bienvenida a sus bebés y ha compartido la feliz noticia con una publicación a través de su perfil oficial de Instagram en donde la exconcursante de 'GH VIP' ha expresado cómo se siente tras convertirse por primera vez en mamá y estrenarse por partida doble después de varios ingresos hospitalarios.

"Luca y Liah 20.01.2026 🤍. A las 14:30 vivimos el momento más increíble y feliz de nuestras vidas, conoceros", ha escrito la influencer en la primera publicación en la que ha contado a sus seguidores que ella y el futbolista Juan Iglesias ya son padres. Sin embargo, la pareja no ha hecho pública esta noticia hasta cuatro días después debido al estado en el que nació uno de los pequeños, que ha permanecido ingresado en la UCI durante unos días.

"Después llegó el peor momento de mi vida, cuando solo podía abrazar a Liah y no a mis dos bebés. Ese momento que tanto habíamos soñado, estar los 4 juntos, se hizo esperar tres días, hasta que Luca ha podido salir de la UCI. Tres días indescriptibles, indeseados, agotadores, viviendo los mejores momentos de mi vida y a la vez los más aterradores y más difíciles. Enseñándome la cara y la cruz de la vida, subiendo y bajando de esa planta que nos separaba, tan cerca y tan lejos...

... Perdí la noción del tiempo, del día y de la noche, el dolor no existía para mí, solo pensaba en pasar el máximo tiempo con los dos. Ahora ya estamos los 4 juntos, siendo inmensamente felices y afortunados 🤍. Os quiero con toda mi alma mis bebés. Y a su papá, que sabía que serías el mejor, pero esto ha sido demasiado y si no es por ti… hubiese sido peor", han sido las palabras de Estela Grande junto a un carrusel de imágenes.

Tal como la influencer de 31 años ya sabía porque lo había programado con su médico, su parto ha sido por cesárea debido a que hace dos años le practicaron una miomectomía y no querían arriesgarse a que la cicatriz se le hiciera más grande o surgiera otra complicación médica.

Sin embargo, en las últimas semanas, Estela Grande se asustaba al presentar un riesgo de parto prematuro, tener que permanecer ingresada para controlar las contracciones y tener luego un nuevo ingreso tras ser diagnosticada de preeclampsia evitar con medicación que sus mellizos llegaran antes de lo esperado.

Un riesgo aún mayor tras resistir la Navidad y que ha terminado por condicionar su embarazo gemelar. Después de estas últimas semanas con miedos e incertidumbres, la exconcursante de 'GH VIP' y el futbolista Juan Iglesias comienzan una etapa llena de emoción como todo lo que han ido experimentando y que han mostrado a lo largo de estos meses.

La modelo ha utilizado sus redes para tranquilizar a sus seguidores y mostrarles los responsables absolutos de su felicidad y desconexión de todo. Pese a estar preocupada de que se adelantasen y de compartir los malos momentos que se ha llevado, la exmujer de Diego Matamoros ha mostrado la imagen más esperada y emotiva con la que ha anunciado que ella y Juan Iglesias ya se han convertido en padres.

La difícil recta final del embarazo de Estela Grande

El tercer trimestre ha sido especialmente duro para Estela Grande. En la recta final, la influencer veía que su parto se adelantaba y la ginecóloga la mandaba a urgencias para controlar las contracciones a base de medicación. "Tienen que madurar sus pulmones, aún no están listos para nacer", explicaba Estela Grande en esos días de angustia que ahora ya forman parte del pasado y un mal recuerdo porque tiene a sus bebés con ella.

Su embarazo se convertía en toda una sorpresa para sus seguidores y más al dar a conocer que su felicidad llegaría por partida doble. A partir de ese momento, Estela Grande ha sido de lo más generosa en sus redes mostrando su embarazo día a día, sus posados luciendo barriguita, los accesorios que ha comprado y cambios que ha hecho en su casa para la llegada de Luca y Liah. Una dulce espera que ha llegado a su fin y que es ya una realidad después de meses imaginando cómo sería este momento.