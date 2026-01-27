Lorena Romera 27 ENE 2026 - 11:18h.

Estela Grande ha recibido el alta hospitalaria una semana después de dar a luz a sus mellizos, que llegaron al mundo el pasado 20 de enero a las 14:30 horas. Un parto por cesárea con complicaciones, pues uno de los recién nacidos, Luca, tuvo que quedarse ingresado en la UCI durante cuatro días. Ahora, la modelo, y exconcursante de 'GH VIP' se marcha a casa y lo celebra con sus seguidores compartiendo una tierna foto junto a Juan Iglesias y sus dos bebés.

La influencer, nacida en Madrid, de 31 años, ha vivido los instantes más emocionantes y aterradores de su vida en esta última semana. "Tres días indescriptibles, indeseados, agotadores... Viviendo los mejores momentos de mi vida y a la vez los más aterradores y más difíciles", señalaba en la publicación en la que anunciaba el nacimiento de Luca y Liah.

"Ahora ya estamos los cuatro juntos, siendo inmensamente felices y afortunados", expresaba la creadora de contenido para redes sociales. Una felicidad que se multiplica ahora, al recibir el alta hospitalaria y llegar a casa. Una noticia que la pareja deseaba con todas sus fuerzas y que ha llegado hoy, martes, 27 de enero.

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera concursante de 'GH VIP' ha hecho partícipes a sus seguidores de este emocionante momento compartiendo la primera foto desde el ascensor de casa. "Mi familia", escribe Estela Grande, que aparece en la imagen con una sonrisa de oreja a oreja, apoyando su cabeza sobre el hombro de Juan Iglesias que, también sonriente, es quien lleva los dos cucos de los bebés.

"Os quiero con toda mi alma, mis bebés. Y a su papá, que sabía que serías el mejor, pero esto ha sido demasiado y si no es por ti… hubiese sido peor", señalaba en el post de hace unos días la modelo, dedicándole estas preciosas palabras a su chico, que ha sido su apoyo incondicional durante estos nueve meses de embarazo, que han sido especialmente complicados en la recta final por esos varios ingresos hospitalarios que alertaban del riesgo de un posible parto prematuro.