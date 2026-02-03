Lara Guerra 03 FEB 2026 - 21:48h.

Sthefany Pérez y Tadeo Corrales se sientan 'En todas las salsas' para desvelar los detalles de lo ocurrido con su boda

Tadeo Corrales y Sthefany Pérez aterrizan en el videpodcast de 'En todas las salsas' tras su increíble viaje por Venecia. Los que fueron pareja participante de 'La isla de las tentaciones se han abierto ante el programa para desvelar todos los detalles de por qué han cancelado su esperada boda.

Después de salir del programa de RD, la pareja dejó claro que se casarían, pero las diferentes infidelidades que salieron a la luz estando Sthefany en 'Los vecinos de la casa de al lado' causó una importante crisis entre la pareja. Frente a todo pronóstico la pareja sigue exponiendo su amor y siguen muy enamorados. Sin embargo, ambos han aclarado muy abiertamente en el plató de 'En todas las salsas' los motivos de por qué han cancelado este compromiso ¡Dale play al video para no perderte nada!

Programa completo: Tadeo y Sthefany se sinceran sobre sus retoques estéticos

Una de las parejas más revolucionarias de 'La isla de las tentaciones' se sienta en el plató de 'En todas las salsas' para sincerarse como nunca antes sobre sus retoques estéticos. Como no podía ser menos, la pareja ha hablado sobre los protagonistas de la última edición del reality más esperado de toda la televisión, y se pronuncian sobre el embarazo de Mayeli Díaz. Además, han desvelado en exclusiva uno incidente que tuvieron al poner rumbo a la República Dominicana.