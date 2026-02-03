Logo de telecincotelecinco
Exclusiva | Sthefany Pérez (LIDLT) comunica el motivo por el que ha cancelado su boda con Tadeo Corrales. En todas las salsas Temporada 9 Top Vídeos 100
Tadeo Corrales y Sthefany Pérez aterrizan en el videpodcast de 'En todas las salsas' tras su increíble viaje por Venecia. Los que fueron pareja participante de 'La isla de las tentaciones se han abierto ante el programa para desvelar todos los detalles de por qué han cancelado su esperada boda.

Después de salir del programa de RD, la pareja dejó claro que se casarían, pero las diferentes infidelidades que salieron a la luz estando Sthefany en 'Los vecinos de la casa de al lado' causó una importante crisis entre la pareja. Frente a todo pronóstico la pareja sigue exponiendo su amor y siguen muy enamorados. Sin embargo, ambos han aclarado muy abiertamente en el plató de 'En todas las salsas' los motivos de por qué han cancelado este compromiso ¡Dale play al video para no perderte nada!

Una sorpresa de Iban Garcia y un bombazo de Sthefany y Tadeo En todas las salsas Temporada 9 Programa 100
