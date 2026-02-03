Lara Guerra 03 FEB 2026 - 20:41h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ revela los detalles de su nueva pareja

Zoe Bayona es uno de los temas a tratar en el nuevo programa de 'En todas las salsas'; y es que la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha encontrado ¡el amor! Y como no podía ser menos tenemos todos los detalles de su nueva pareja.

La exconcursante de 'Mujeres, Hombres y Viceversa' se ha mostrado en redes con su nuevo chico y pese a que ha dejado claro que no el quiere dar "mucha bola" a esto; Bayona nos ha dado muchos detallitos sobre ello. Pese a que su amor hacia Josué Bernal tuvo muchas idas y venidas en las que Zoe no lo pasó bien, la que fuera participante de 'LIDLT' ha vuelto a encontrar el amor; dónde la hemos visto con una gran ilusión en sus fotos.

Además, pese a no estar presente, Bayona no ha dudado en desvelar ante el programa de los mejores salseos cómo se conocieron, de dónde es él y en qué punto se encuentra su relación ¡Dale al play para descubrirlo!

