Lidia González 03 FEB 2026 - 18:31h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera respecto a su próximo retoque estético para acabar con un aspecto de su físico

Almudena Porras se estrenaba en su propio canal de mtmad, ‘La era Almudena’ contando todas sus operaciones y retoques estéticos, pero la influencer no ha terminado de sincerarse sobre su aspecto físico. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela la próxima intervención estética a la que se va a someter y los colaboradores de ‘En todas las salsas’ debaten sobre ello. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se sinceraba con todos sus seguidores y lo contaba todo sobre su operación de aumento de pecho, que le cambió la vida por completo. El videopodcast ha tenido acceso a un vídeo inédito de este contenido en el que la influencer se sinceraba respecto al siguiente retoque estético que quiere hacerse para solucionar algo que le molesta bastante: “Me gustaría reducirlas”.

Programa completo: Tadeo y Sthefany se sinceran sobre sus retoques estéticos

Almudena Porras no ha sido la única exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ que ha admitido haber pasado por quirófano. Los invitados de este programa, Tadeo Corrales y Sthefany Pérez, se sinceran sobre sus retoques estéticos. Además, los creadores de contenido se enfrentan a su imagen promocional del reality de República Dominicana y hablan de su cambio físico.

Tadeo Corrales y Sthefany Pérez llegan al plató de ‘En todas las salsas’ para comentar todos los detalles sobre los protagonistas de la última edición de ‘La isla de las tentaciones’. De esta manera, los creadores de contenido se pronuncian sobre el embarazo de Mayeli Díaz, tras todo lo que ocurrió entre ellos, y desvelan un incidente que sufrieron antes de poner rumbo a República Dominicana.