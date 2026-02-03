La prohibición que ha solicitado Marius Borg en su juicio, en el que se declara inocente de violación

La vista judicial contra el hijo de la princesa Mette-Marit ha comenzado este martes. Se ha declarado culpable, total o parcialmente, de 24 de los 38 cargos

Marius Borg, trasladado a un hospital tras ser detenido y horas antes de su juicio: la familia real noruega acude a verle

El juicio contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha comenzado este martes, 3 de febrero, tras su ingreso en prisión preventiva y su traslado a un hospital para ser examinado pocas horas antes de que comenzara la vista judicial en Oslo.

Cerca de las 9:45 horas, el joven ha llegado a la sala 250 del Tribunal del Distrito de Oslo para el inicio de su vista judicial, en la que se enfrenta a 38 cargos, entre ellos cuatro delitos de violación y otros de amenazas, agresiones, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y delitos relacionados con drogas.

La causa abarca hechos que presuntamente ocurrieron desde 2018 hasta 2024, año en el que fue detenido tras una supuesta agresión a una de sus exparejas. Desde entonces, el joven ha sido el protagonista indiscutible de la crónica social nacional e internacional debido a su inevitable relación con la familia real.

La prohibición

Ante la atención mediática que ha rodeado su vida y la de la familia real durante estos últimos dos años, Marius ha solicitado al tribunal una prohibición que el juez ha decidido conceder: tomar fotografías o grabar imágenes suyas durante todo el proceso judicial.

La medida implica que no se podrán realizar imágenes de Marius Borg en ningún momento relacionado con la vista: ni a su llegada al tribunal, ni a su salida, ni tampoco dentro de la sala durante las sesiones. La prohibición afecta tanto a fotógrafos de prensa como a cámaras de televisión y se aplicará durante todo el desarrollo del juicio.

La solicitud fue presentada por la defensa después de que Borg fuera detenido horas antes del inicio del proceso y enviado a prisión preventiva por nuevos cargos. Sus abogados argumentaron que la difusión constante de imágenes suyas podría suponer un perjuicio grave para su integridad personal y su derecho a un juicio justo, especialmente teniendo en cuenta la presión mediática que engloba el caso y su vínculo con la familia real noruega.

El juez aceptó estos argumentos y dio la razón al acusado, subrayando que la prioridad del tribunal es garantizar que el proceso se desarrolle con normalidad y sin interferencias externas. Tampoco está permitido hacer referencia a datos de la mayoría de las denunciantes.

Según la resolución, la atención pública ya es extraordinariamente alta, por lo que la exposición visual del acusado podría agravar todavía más la situación personal y judicial. Y es que, aunque no ostenta título ni función oficial dentro de la Casa Real, su condición de hijo de la princesa heredera ha convertido el juicio en uno de los más mediáticos de la historia de Noruega.

Los detalles del juicio

Durante el juicio, Marius se ha declarado inocente de los cuatro cargos de violación, y ha negado responsabilidad penal por abuso en sus anteriores relaciones.

Asimismo, ha respondido "parcialmente" y "sí" a las acusaciones sobre abuso físico y comportamiento imprudente hacia una de las denunciantes.

En total, Høiby se ha declarado culpable, total o parcialmente, de 24 de los 38 cargos. Entre otros, de transportar y entregar 3,5 kilogramos de marihuana a otra persona, de violar la orden de alejamiento contra una de las denunciantes, de agresión agravada, de tres cargos de conducta imprudente, de conducción temeraria, de un caso de violencia, uno de amenazas y otro de comportamiento sexualmente ofensivo.