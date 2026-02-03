Los colaboradores comentan estas imágenes de ambas estrellas internacionales

'El tiempo justo' ha mostrado en exclusiva las imágenes más comentadas de la noche en París, donde Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados entrando por separado, pero con apenas segundos de diferencia, en uno de los hoteles más exclusivos de la capital francesa. Tal y como avanzaba el programa, se trata de imágenes recientes: "Son de anoche", repetían desde plató, subrayando la absoluta actualidad del material.

En las imágenes puede verse cómo Kim Kardashian accede primero al hotel con lo que parecía ser un vaso en la mano, mientras que, instantes después, hace su entrada Lewis Hamilton, alimentando los rumores sobre una posible escapada romántica en París.

Desde el plató, los colaboradores comentaban con humor el contenido del vaso y el rápido trayecto de ambos hasta el interior del hotel, señalando que, aunque no hubo gestos de cariño visibles, la coincidencia en tiempo y lugar resulta más que significativa. "Hay poco beso, poco nada", comentaban, aunque reconocían que podría tratarse de una cita discreta lejos de los focos.

El patrón de Lewis Hamilton

Los tertulianos también destacaron el glamour de la pareja y el nivel de los hoteles y locales que han frecuentado, asegurando que están “solo al nivel de ellos dos”, y expresaron su deseo de que esta relación pueda consolidarse en el tiempo.

Durante el debate, se recordó el historial sentimental del piloto británico, apuntando que Lewis Hamilton no suele mantener relaciones duraderas, aunque algunos colaboradores defendieron que Kim Kardashian encaja plenamente en su perfil sentimental, comparándolo incluso con relaciones pasadas del campeón de Fórmula 1.

Entre bromas y comentarios cómplices, el equipo de 'El tiempo justo' coincidió en que, si esta relación prospera, podría convertirse en una de las parejas más glamurosas del panorama internacional, al estilo de los grandes iconos mediáticos, y que sin duda dejará grandes imágenes para la crónica social. Por ahora, las imágenes de París han sido suficientes para disparar los rumores y situar a Kim Kardashian y Lewis Hamilton en el centro de todas las miradas.