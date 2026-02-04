Pepe del Real desvela el motivo del cabreo entre Kiko Rivera e Irene Rosales: "He hablado con su entorno"

Según Pepe del Real, el entorno de la expareja asegura que se trata solo de "un cabreo doméstico"

¡Fin del buen rollo! Kiko Rivera e Irene Rosales "ni se hablan ni se miran a la cara": las imágenes

Parece que la paz entre Kiko Rivera e Irene Rosales habría terminado. La revista 'Semana' ha publicado que ambos ya no se hablan y que su relación estaría tan tensa que ni se habrían mirado a la cara al coincidir en el colegio de sus hijas. Además, aseguran que la joven se habría quedado al borde de las lágrimas.

Según asegura esta publicación, el buen rollo que habría tenido tenido la expareja desde su separación habría llegado a su fin.

"No es que no haya buena relación, es que no hay relación, las imágenes que publicamos en 'Semana' lo prueban y son de su último encuentro el viernes pasado, que era el cumpleaños de la peque de la casa y el fin de semana le tocaba a Kiko. Aun así, Irene quiso acercarse a la puerta del cole para darle ese abrazo a la peque, pero fue llegar Kiko y hubo tensión", explicaba el director de esta revista en 'El tiempo justo'.

"Los testigos presenciales, entre ellos los fotógrafos, nos aseguran que iba con gafas de sol, pero que la mirada y la cara eran de poder llevar lágrimas debajo de esas gafas", añadía.

Todo apunta a que su relación habría cambiado cuando Kiko decidió que Lola tuviera permiso para recoger a las niñas en el colegio, una idea que a Irene no le habría gustado nada y a la que se habría negado en rotundo.

Pepe del Real: "Ya sabemos que Kiko se cabrea como se cabrea"

En el plató de 'Vamos a ver', Pepe del Real ha añadido más información sobre el motivo de este distanciamiento entre Irene Rosales y Kiko Rivera: "El entorno de Kiko dice que esto es un cabreo doméstico. Pero claro, como los paparazzis ese día estaban haciendo guardia porque era el primer cumple de la peque sin su familia unida, el mal gesto de Kiko llamó la atención. Igual Irene esperaba un hola, pero ya sabemos que Kiko se cabrea como se cabrea", ha explicado el colaborador.