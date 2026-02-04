Primeras palabras de Gloria Camila tras su inesperado reencuentro con Manuel Cortés

Ana Carrillo 04 FEB 2026 - 14:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha pronunciado tras su reencuentro con el hijo de Raquel Bollo

Manuel Cortés también ha atendido a los medios tras su quedada con Gloria Camila: "Estoy tranquilo"

Manuel Cortés y Gloria Camila han protagonizado un inesperado reencuentro en Madrid en el que estuvieron acompañados por Amor Romeira, Omar Sánchez y Chema Esteban, primo de la hija de Ortega Cano. Su quedada ha sorprendido mucho porque hace unos días el hijo de Raquel Bollo puso un story dando a entender que le había molestado que la exconcursante de 'Supervivientes' hubiera ido a Venecia de viaje con su exnovio, Álvaro García, con el que estaría intentando una reconciliación.

Leticia Requejo contó en 'El tiempo justo' que Manuel Cortés se sentía "utilizado" por Gloria Camila y que en diciembre le pidió a la tía de Rocío Flores "oficializar lo suyo", pero que ella se negó y le dijo que quería que se les siguiera viendo como amigos: "Manuel es entonces cuando le pregunta a Gloria que por qué le hace eso y ella esquiva la pregunta. Aquí empieza el malestar de Manuel".

Tan solo unas horas después de que Leticia Requejo diera esa información en el programa de Joaquín Prat, reporteros de distintas agencias pillaron a Manuel Cortés y a Gloria Camila entrando al mismo local. Al hermano de Alma Bollo le han preguntado los periodistas si sigue molesto y él ha asegurado que "está todo bien", pero no ha querido dar más detalles.

Gloria, por su parte, se ha mostrado muy sorprendida al encontrar a reporteros en la puerta del local en el que había quedado con el cantante. "¿Pero de verdad yo no os había perdido a vosotros? De verdad que no os voy a decir nada", ha comentado la amiga de Jessica Bueno, que tampoco ha querido dar detalles de esta reunión.

Omar Suárez ha explicado que le "consta" que Gloria Camila se define como una mujer soltera y que esa reunión tenía como objetivo "recuperar la relación de amistad" con Manuel Cortés. También ha contado que en la quedada estaba Amor Romeira, amiga de ambos, ejerciendo como mediadora.