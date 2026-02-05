Lidia González 05 FEB 2026 - 17:48h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que ha estado ingresada en el hospital

Mayeli Díaz muestra un vídeo inédito de la reacción de sus compañeras de ‘LIDLT’ a su embarazo

Mayeli Díaz está cada vez más cerca de tener a su pequeña entre sus brazos, pero ha vivido un complicado momento que ha querido compartir con sus seguidores. Después de anunciar el sexo y el nombre de su bebé, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza su estado tras su ingreso hospitalario en la recta final de su embarazo. La influencer cuenta cómo se encuentra y se sincera sobre lo que ha vivido. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido explica el motivo por el que tuvo que acudir al hospital en el último trimestre de su embarazo. Después de que se pasara el susto, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo se siente y se sincera sobre este episodio: “He estado unos días hospitalizada”.

La influencer, que ha explicado el incidente que vivió en su ‘gender reveal’, cuenta todos los detalles sobre lo que vivió durante su hospitalización: “Te inducen una medicación”. Ahora que está en casa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica en qué punto se encuentra en la actualidad: “Estas semanas han sido duras, pero parece que se está relajando la cosa”.

A pesar de que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, la creadora de contenido confiesa que ya está “cansada de estar embarazada”. La influencer está cansada de todos los síntomas que está sufriendo y no ha dudado en sincerarse al respecto: “Me duelen mucho la espalda, los huesos y la parte pélvica”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado!

