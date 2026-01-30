Lidia González 30 ENE 2026 - 15:30h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan el importante papel de Gerard Arias en su 'gender reveal'

Mayeli Díaz muestra un vídeo inédito de la reacción de sus compañeras de ‘LIDLT’ a su embarazo

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio han vivido un momento único junto a su familia y a sus amigos más cercanos, pero estuvo a punto de convertirse en una auténtica pesadilla. Después de anunciar el sexo y el nombre de su bebé, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan el incidente que casi arruina su ‘gender reveal’. Sin embargo, una persona muy especial para ellos ha sido clave para manejar toda esta situación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha sucedido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Por si fueran pocos los nervios que Mayeli tenía en el gran momento porque le gusta “controlarlo todo”, un hecho ha estado muy cerca de destruir el bonito día en el que tenían que descubrir si va a tener un niño o una niña. Los creadores de contenido, que han mostrado las reacciones de su familia al descubrir su embarazo, explican todo lo que ha sucedido.

“Menos mal que estaba Gerard”, aseguran. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han querido agradecer a Gerard Arias todo lo que hizo por resolver la situación y explicar cómo ha salvado su ‘gender reveal’. “Hizo que ese día fuera maravilloso”, aseguran los creadores de contenido.

Capítulo completo: Todos los detalles del ‘gender reveal’ de Mayeli y Álvaro

Ha llegado el momento de compartir el gran día en el que han descubierto si esperan un niño o una niña con todos sus seguidores. Mayeli Díaz y Álvaro Rubio muestran todos los detalles de su ‘gender reveal’ y enseñan cómo ha sido desde dentro. Después de mucho tiempo guardando silencio, los influencers pueden contarlo todo.

Mayeli Díaz y Álvaro Rubio están muy felices de poder enseñar todo lo que ha ocurrido en su ‘gender reveal’. Sin embargo, este día podría no haber sido tan especial como fue, ya que hubo un incidente que estuvo a punto de arruinarlo todo. Los influencers explican el importante papel que Gerard Arias tuvo para salvar la situación. Además, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ actualiza su estado tras haber sido ingresada en el hospital. ¡Descubre todos los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!