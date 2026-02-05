Diez curiosidades de Sonia Madoc que aún no conoces: su nombre real y su pareja

Carlos Otero 05 FEB 2026 - 19:00h.

Según confesó en televisión, la exconcursante de 'GH DÚO' mantuvo un romance con Álvaro Muñoz Escassi en 2011

La casa de 'GH DÚO' continúa siendo un hervidero de actividad y la cantante Sonia Madoc, ex integrante del mítico dúo 'Sonia y Selena', protagoniza buena parte de los conflictos. A pesar de que ‘Yo quiero bailar’ es un tema muy conocido por todos, la vida de la vocalista está repleta de curiosidades que permanecen ocultas. Desvelamos diez enigmas muy potentes.

1. El verdadero nombre de la cantante

Sonia Madoc es un nombre que la cantante barcelonesa ha elegido para su carrera musical, pero no es el que figura en su DNI. La vocalista se llama en realidad Sonia Basseda Cárdenas y, para más señas, tiene 51 años. Barcelonesa de nacimiento y padrón, ha vivido siempre en la Ciudad Condal.

2. Tiene pareja pero no hijos

A pesar de Sonia lleva más de veinticinco años en el candelero, ha conseguido mantener algunos reductos de su vida en la más estricta intimidad. Por ejemplo, la identidad de su pareja actual. "Es una historia muy bonita, pero la mantengo en privado", confesaba en noviembre a la revista 'Semana'. La cantante, que no ha tenido hijos, convive junto a él en su piso de Barcelona.

3. Fue doble oficial de Pamela Anderson

El primer hito profesional de Sonia tuvo lugar en los años 90. Así lo contaba ella misma en la web de 'Sonia y Selena' que, a pesar de la disolución del tándem artístico, sigue disponible en la red. "Mi carrera despegó con fuerza cuando fui elegida como la doble oficial de Pamela Anderson en el Planet Hollywood de Barcelona", celebra pletórica.

4. Una carrera en la Ruta del Bakalao

Sonia vivió con intensidad los años 90 y debutó como solista poco después de su elección como réplica española de la vigilanta de la playa. Inició su carrera musical con actuaciones en la Ruta del Bakalao publicando varios singles bajo el nombre artístico SONORO. En aquel circuito tuvo gran impacto el tema de 1994 con el sencillo 'Get Up And Dance', del que también se grabó una versión en español titulada 'Ponte A Bailar'.

5. Estuvo en la segunda edición de Gran Hermano

A pesar de que 'GH DÚO' es el primer reality en el que participa, Madoc ya formaba parte de la historia del reality. Junto a Selena puso la banda sonora de la segunda edición del programa de convivencia y juntas entraron en una nave espacial en la casa de Guadalix de la Sierra para animar la gran final con sus canciones.

6. Noviazgos con famosos

Revisando la hemeroteca encontramos que Sonia también ha tenido algunos romances mediáticos. En 2011 confesó que tuvo una noche de pasión con Álvaro Escassi y también con un tronista de la época llamado Pedro Reche. Final del formulario Sin embargo, su historia más polémica fue con Pepe Navarro. Ese mismo año acudió a un programa de televisión y contó que había hecho algo más que cruzar el Mississippi con el comunicador cordobés cuando él la contrató como colaboradora de uno de sus 'late shows'. Aquella indiscreción le costó un problema judicial.

7. Problemas con sus prótesis

Además de por sus canciones y coreografías, Sonia y Selena se convirtieron en dos iconos de los años dorados del milenio por su look 'neumático'. Las dos cantantes exhibían prótesis con orgullo y empoderamiento. Sin embargo, el pasado verano la silicona le dio un susto importante a nuestra protagonista. Según confesó en Telecinco, los médicos le detectaron un problema tras una mamografía. Lo que parecía una operación sencilla de sus prótesis pectorales la dejó ingresada varios días y viviendo un auténtico infierno clínico.

8. Abrió una boutique de ropa y estudió protocolo

Tras la primera disolución de Sonia y Selena la cantante decidió apartarse de la música y decidió abrir una boutique de moda femenina. También decidió ampliar horizontes estudiando protocolo. Aquellas experiencias le resultaron muy gratas pero la rubia terminó volviendo a los escenarios que es donde siente su hábitat natural.

9. Una depresión tras la fama

La disolución del dúo también le provocó una fuerte depresión de la que a Sonia le costó salir. "Me cortaron la fuente económica y artística con 27 años. Aprendí que, en la música, a veces, las decisiones no son justas, y entendí las reglas de la industria", recuerda con amargura.

10. Eurovisión en el objetivo

Uno de los sueños profesionales de Sonia Madoc es representar a España en el Festival de Eurovisión. La rubia ha participado en las galas de preselección en varias ocasiones. 'Yo quiero bailar' nació con esa intención y su último dúo con Selena, 'Reinas' también buscaba ese fin. En el año 2011 también se embarcó en esa aventura pero tampoco tuvo suerte.