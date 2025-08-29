Berto González 29 AGO 2025 - 08:00h.

Antes de regresar a Honduras, la finalista de 'Supervivientes 2011' vivía en Los Ángeles dedicada a su faceta como actriz y productora

Sonia Monroy llega guerrera a 'Supervivientes All Stars' y le lanza una pulla a Jessica Bueno: "En mi edición fue una palmera más"

Compartir







Sonia Monroy ha sabido reinventarse profesionalmente lejos de nuestro país. La que fuera concursante de 'Supervivientes 2011', donde se convirtió en finalista y fue salvada por la audiencia en ocho ocasiones, se mudó a Los Ángeles para abrirse camino en la industria cinematográfica, pero ahora regresa a nuestras pantallas porque va a ser concursante de 'Supervivientes All Stars', edición en la que coincidirá de nuevo con Jessica Bueno.

PUEDE INTERESARTE La vida de Iván González antes de volver a Honduras: de su trabajo a su relación con Teresa Bass

En la ciudad estadounidense combina su faceta como actriz con la dirección y producción de sus propios proyectos a través de su compañía, Monroy’s Films Productions. Su vida personal también ha estado marcada por altibajos, desde su matrimonio y posterior divorcio con el abogado Juan Diego López hasta rumores sentimentales que han despertado el interés de los medios de comunicación.

De la televisión en España a la aventura cinematográfica en Hollywood

Sonia Monroy se dio a conocer como colaboradora en programas icónicos como 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y 'Crónicas Marcianas', además de formar parte del grupo musical Sex Bomb, que alcanzó el disco de oro en 2003 con 'Ven, ven, ven'. Sin embargo, su paso por 'Supervivientes' en 2011 fue uno de los más recordados: permaneció 84 días en la isla, superó nominaciones gracias al apoyo del público y llegó a la final donde protagonizó un gran momento al descubrir que no se encontraba entre las dos finalistas del duelo final.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo, tras su regreso sufrió problemas de salud derivados de las duras condiciones del concurso, lo que la llevó a someterse a intervenciones quirúrgicas por complicaciones de vesícula y pancreatitis. A pesar de estos contratiempos, continuó apareciendo en televisión y participando en realities como 'Campamento de verano' en 2011 y 'La casa fuerte 2' en 2020.

En paralelo, Sonia Monroy decidió dar un giro radical a su carrera y mudarse a Los Ángeles. Allí comenzó con pequeñas apariciones en series y películas, incluyendo títulos como 'Less Than a Whisper' en 2015, 'The Lincoln Lawyer' o como figurante en 'Anatomía de Grey'. Uno de sus mayores hitos recientes fue rodar en 2024 una escena junto a Robert Downey Jr. en la serie 'El simpatizante'.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Productora propia y proyectos personales

En Estados Unidos, Sonia Monroy ha apostado por la independencia creativa fundando su propia compañía, Monroy’s Films Productions. Desde allí desarrolla proyectos escritos, dirigidos y producidos por ella misma. Uno de los más destacados es el cortometraje 'My Hollywood Dreams Sucks', donde relata su experiencia como actriz española mayor de 40 años intentando abrirse camino en Hollywood. La pieza, presente en plataformas de cine independiente como FilmFreeway, combina autobiografía y ficción para mostrar las dificultades y retos de esta industria.

Además, ha mantenido reuniones con productoras para valorar la posibilidad de convertir su vida en una serie. Su presencia en eventos de alto perfil es habitual: en 2023 acaparó titulares al desfilar por la alfombra roja de los Oscar con un vestido confeccionado con la bandera española, protagonizando un incidente al ser retenida brevemente por grabar en una zona restringida. Ese mismo año también fue noticia por sus declaraciones sobre un encuentro con Brad Pitt, al que calificó como "muy prepotente".

Su vida sentimental y su trabajo actual como productora

En el terreno sentimental, Sonia Monroy contrajo matrimonio en 2016 con el abogado Juan Diego López. Tras varios años juntos, anunciaron su separación en 2023, asegurando mantener el cariño y respeto mutuos. Poco después surgieron rumores que la vinculaban con el cantante de K-pop Rowoon, aunque nunca se confirmaron. Pese a residir en Los Ángeles, Sonia Monroy mantiene lazos con España, donde regresa para vacaciones o proyectos puntuales. También ha seguido explorando la música, con lanzamientos como 'Salvaje' o su reciente apuesta en japonés, 'Higher', en un intento de llegar a nuevos mercados.

En la actualidad, continúa trabajando como actriz y productora, con el objetivo de consolidar su nombre en la industria audiovisual internacional. Su trayectoria es una mezcla entre escándalos en televisión, proyectos artísticos y momentos virales en redes sociales, que la mantienen como una figura destacada para el público español quien la conoció a finales de los años noventa cuando a medianoche comenzaban a cruzar el Mississipi. A sus más de dos décadas de carrera, Sonia Monroy sigue defendiendo su espacio en el mundo del espectáculo con la misma determinación que mostró en sus inicios, ahora desde el epicentro de Hollywood.