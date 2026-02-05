Lidia González 05 FEB 2026 - 15:14h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela todos los detalles de su pasado común con el cantante

Sthefany Pérez llega al plató de ‘En todas las salsas’ para hablar de un impactante episodio de su pasado que vivió junto a una persona muy conocida. Después de reaccionar al embarazo de Mayeli Díaz, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de su relación con Abraham Mateo. La creadora de contenido explica de qué conoce al cantante y cuenta lo que pasó entre ellos. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

La influencer ha sido muy sincera a la hora de contar todos los detalles sobre su pasado en común con el cantante. Además, la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’, después de contar el motivo por el que ha cancelado su boda con Tadeo Corrales, confiesa cómo es el andaluz en distancias cortas: “Es un chico muy cercano”.

Bajo la atenta mirada de todos los colaboradores del programa, la creadora de contenido habla del vínculo que le une a Abraham Mateo. “Fue un poco más allá”, asegura al hablar de esta experiencia que vivió junto al cantante.

Programa completo: Sthefany Pérez confiesa la última conversación que ha tenido con Abraham Mateo

Sthefany Pérez ha puesto sobre la mesa todos los detalles de su relación con Abraham Mateo y lo que pasó entre ellos. Además, los colaboradores de programa han querido saber cuándo ha sido la última vez que han mantenido el contacto; la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa la última conversación que ha tenido con el cantante y provoca la reacción de todos los presentes: “Estaba interesado”. ¡Descubre todo lo que ha contado la influencer!