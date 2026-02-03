La imprudencia de Claudia Martínez y María Brunn durante su viaje a Bali

Lara Guerra 03 FEB 2026 - 23:45h.

María Brunn y Claudía Martínez disfrutan de un viaje en Bali inovidable pero, han cometido una imprudencia desvelada 'En todas las salsas'

Exclusiva | Sthefany Pérez (LIDLT) comunica el motivo por el que ha cancelado su boda con Tadeo Corrales

Compartir







Un nuevo programa de 'En todas las salsas' llega con muchos nuevos cotilleos que tanto nos gustan, varios temas que comentar y polémicas a la orden del día. Entre ellos resuenan dos de los nombres más conocidos de 'La isla de las tentaciones', el reality más famoso e icónico de la televisión.

Como no podía ser de otra manera, los focos apuntan directamente a dos de los rostros más conocidos del reality, y esas son Claudia Martínez y María Brunn. Ambas influencers se encuentran disfrutando de un viaje de ensueño en Bali, uno de los destinos paradisiacos del mundo.

PUEDE INTERESARTE Zoe Bayona cuenta todos los detalles de su nuevo novio

En sus redes sociales están compartiendo cada detalle de su increíble y envidiable experiencias, desde momentos de desconexión con un coco en mano y una playa turquesa, hasta actividades para ponerse a prueba. Sin embargo, Claudia y María han sido señaladas por un gesto que se ha percibido 'En todas las salsas' y que es considerado como imprudencia. Y no solo eso, sino que podría acarrearles una ¡importante multa! Dale al play si quieres descubrir todo lo que ha pasado.

Programa completo: María Brunn y Claudia Martínez en el foco tras una imprudencia

En su celebración del programa número 100, 'En todas las salsas' llega con otro programa lleno del mejor salseo para comentar y ponerte al día de lo mejor de tus influencers favoritos. Esta vez además de conocer la imprudencia de María y Claudia en su viaje a Bali, conocemos las operaciones estéticas a las que se han sometido otras caras reconocidas de 'La isla de las tentaciones', y esos son Almudena Porras, Sthefany Pérez y Tadeo. Asimismo, la pareja, que se sienta en el propio plató del videopodcast, revela todos los detalles de cómo se encuentra su relación y suelta un gran bombazo...¡el motivo por el que han cancelado su boda!