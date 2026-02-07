Antía Troncoso 07 FEB 2026 - 01:57h.

El hijo de Fernando Esteso, muy indignado por la falta de reconocimiento que ha recibido su padre: "En vida hubiese sido más bonito”

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, cuenta cómo se enteró del crimen de su hijo y la llamada que tuvo con él: "Ahí se acabó mi vida"

Compartir







El pasado domingo 1 de febrero, el popular cómico y actor español del destape, Fernando Esteso, fallecía a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe en Valencia tras varios días ingresados por problemas respiratorios. Esta noche, su hijo, Fernando José, se sentaba en el plató de '¡De viernes!' y mostraba su indignación por la falta de reconocimiento institucional que ha recibido su padre en vida.

Fernando Esteso perteneció a una generación de estrellas que surgieron en España tras la muerte de Franco. Una carrera llena de grandes hitos que su hijo recordaba esta noche en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, en el que también hablaba sobre Andrés Pajares, quien fuera amigo y compañero de su padre durante décadas, y la ausencia de éste en el funeral de su progenitor. ¿Cómo era realmente la relación entre ellos? ¿Seguían en contacto?

Además, el entrevistado hablaba sobre los reconocimientos póstumos que está recibiendo su padre y como éste le decía que "le jodería mucho" recibir el Goya tras fallecer: "Le hubiera gustado que se lo hubiesen dado en vida". Asimismo, Fernando señalaba su malestar porque el mundo del cine haya valorado muy poco la trayectoria de su padre: "Lo tenían bastante olvidado. Nadie de la academia se ha puesto en contacto conmigo. Recibimos una corona, pero me hubiese gustado que hubiese ido alguien en representación".

Fernando José, sobre la relación de su padre y Andrés Pajares: "Era una amistad eterna"

Una de las ausencias más comentadas en el funeral de Fernando Esteso fue la de su dúo inseparable durante la época del destape, Andrés Pajares. Una ausencia sobre la que el propio actor se pronunció en sus redes ante los numerosos comentarios sobre que no hubiese asistido a dar el último adiós a su excompañero de trabajo.

Esta noche, José Fernando desvelaba si Andrés Pajares se puso en contacto con él tras la muerte de su padre: "Me llamó y fue una cosita muy bonita. Estuvimos llorando, riendo, recordando y sobre todo apoyándonos". En cuanto a si entiende la ausencia de este en el funeral, Fernando respondía: "No los puedo decir, pero sí".

También, el invitado contaba cómo fue en estos últimos años la relación entre los actores: "Era de amistad eterna". Fernando explicaba que su padre y Andrés Pajares se llamaban habitualmente y que eran conocedores el uno del otro de los achaques que sufrían, zanjando así todos los rumores que apuntaban que el vínculo de los cómicos era distante.