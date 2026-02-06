Antía Troncoso 06 FEB 2026 - 23:27h.

La madre de Daniel Sancho dedica unas palabras a los padres de Edwin Arrieta en su entrevista más dura en '¡De viernes!'

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, desvela los motivos por los que ha decidido romper su silencio: "Tengo que priorizar su vida a mis principios"

Silvia Bronchalo concede el testimonio más esperado en '¡De viernes!'. La madre de Daniel Sancho hablaba por primera vez en televisión tras dos años y medio de la detención de su hijo por el asesinato premeditado y descuartizamiento de el cirujano colombiano, Edwin Arrieta. Una durísima entrevista en la que la empresaria ha dedicado unas palabras a la los padres de Edwin.

En agosto de 2024, Daniel Sancho era condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Un caso de lo más polémico y sobre el que el nieto de Sancho Gracia se encuentra encarcelado en la prisión de vigilancia extrema de Surat Thani, en Tailandia. Esta noche, Silvia Bronchalo, madre de Daniel, se pronunciaba por primera vez al respecto.

Tras desvelar los motivos que le han llevado a tomar la decisión de hablar públicamente, pese a que esto fuese en contra de "sus propios valores" y explicar lo apartada que se ha sentido de la defensa jurídica de su hijo, sobre la que tomó las riendas Rodolfo Sancho, Silvia Bronchalo mostraba su empatía hacía los padres de Edwin.

Silvia Bronchalo, dispuesta a pagar la indemnización que reclaman los padres de Edwin Arrieta

"Durante este tiempo se han dicho muchas cosas, noticias que luego no eran ciertas. Se ha hablado de mi hijo, de mí, de Edwin. Se han dicho muchas cosas que no eran ciertas y que han hecho mucho daño, sobre todo, a los padres de Edwin y a su familia", declaraba Silvia, que además aseguraba que durante la investigación "no se ha tenido en cuenta a la familia de Edwin".

"Como madre ver eso me ha roto por dentro. Si a mi me ha roto, y yo tengo a mi hijo vivió, esa madre viendo eso sentada en el sofá escuchando que su hijo era traficante de órganos... Creo que nadie ha tenido en cuenta estas cosas", afirmaba Silvia Bronchalo, quien además desvelaba que es partidaria a pagar la indemnización que los padres de Edwin Arrieta reclaman:

"No les vamos a devolver a su hijo, pero si se puede resarcir en una pequeña parte el daño o lo que ha provocado el que Edwin ya no esté y que sus padres estén desatendidos porque parece ser que era el sustento de toda la familia".

Asimismo, Silvia se refería a los padres de la víctima de su hijo como unas personas muy "rectas, humildes y honestas": "Con una actitud que no sé si hubiera sido capaz. Sin levantar malas palabras, sin acusar, sin insultar... No sé si lo hubiera llevado así, posiblemente no". También Silvia Bronchalo reconocía que era consciente de que su entrevista podría ser motivo de dolor para la familia de Edwin.