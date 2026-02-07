Antía Troncoso 07 FEB 2026 - 00:16h.

Silvia Bronchalo concedía su primera entrevista en televisión en '¡De viernes!'. Durante más de ocho horas de conversación con Santi Acosta, la madre de Daniel Sancho, condenado el 29 de agosto de 2024 a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta, hablaba sobre cómo vivió la investigación del caso por el que su hijo se encuentra encarcelado y relataba el duro día a día de éste en prisión.

En agosto de 2023 una sorprendente noticia acaparaba los titulares españoles y afectaba de lleno a la familia del fallecido Sancho Gracia, actor recordado por dar vida al mítico Curro Jiménez: su nieto, Daniel Sancho, hijo del también actor Rodolfo Sancho, había sido detenido por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Tras un largo proceso de investigación, Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua y trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Surat Thani, en Tailandia. Un centro penitenciario con unas condiciones muy duras sobre la que Silvia Bronchalo contaba todos los detalles en su entrevista para el programa de Bea Archidona y Santi Acosta.

Así es el día a día de Daniel Sancho cumpliendo condena en Tailandia

"Está adaptado. No tiene problemas con ningún preso, tiene amigos dentro y muy poco que hacer. Las prisiones ahí no son como en España, no tienen ningún tipo de actividad. Las cárceles en Tailandia están hechas para que no quieras volver a delinquir", comenzaba explicando Silvia sobre cómo está siendo la vida de su hijo en prisión.

La empresaria compartía también que tiene la posibilidad de hablar con su hijo una vez a la semana durante media hora: "Me cuenta sobre todo lo que hace todos los días, que está leyendo, si ha podido practicar Muay Thai..." "Tiene dos amigos extranjeros, por lo menos puede mantener conversaciones en inglés. Él ya va aprendiendo tailandés", contaba Silvia.

La entrevistada explicaba, además, que en el día a día los presos de esa cárcel suelen seguir la misma rutina: "Se levantan, rezan, cantan el himno, desayunan y luego tienen momentos de esparcimiento para leer o hacer deporte. A las cinco y media vuelven a rezar y después van a la celda. Está en una celda con trece personas. Duerme en el suelo con mantas o colchonetas".

Silvia Bronchalo aclara si su hijo tiene privilegios en la cárcel

En la entrevista Silvia Bronchalo desmentía que su hijo está escribiendo sus memorias y también aclaraba si éste tiene privilegios en la cárcel: "No. Allí nadie tiene privilegios. Él vive en la misma celda que otras trece personas, no tiene ducha, tienen una especie de piscina con la que se bañan con un cazo. Es un baño turco y está dentro de la habitación, no veo ningún privilegio".

Asimismo, la madre de Daniel Sancho hablaba sobre la ayuda económica que le envía a su hijo: "Le mando semanalmente o cada 15 días a una persona que le ingresa dinero, alrededor de 400 euros, y que le compra productos de higiene, café... Se cambian café por agua porque la mayoría de la gente que está en esas prisiones no tienen dinero o familiares que les puedan ayudar.