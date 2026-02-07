La madre de Daniel Sancho habla sobre el recurso interpuesto por la defensa jurídica de su hijo y sus esperanzas sobre él

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, desvela los motivos por los que ha decidido romper su silencio: "Tengo que priorizar su vida a mis principios"

La madre de Daniel Sancho se sienta con el equipo de '¡De viernes!' tras más de dos años de silencio para concederles una entrevista por motivos que ha explicado en la misma, donde también confiesa no haber sido informada por su defensa jurídica que se iba a presentar un recurso y revela si tiene o no esperanzas sobre el mismo.

Silvia Bronchalo, sobre el recurso interpuesto:

Silvia Bronchalo, quien asegura "confiar" en los abogados de su hijo "porque son los que hay". Y es que la madre de Daniel Sancho confiesa no tener ningún tipo de contacto con el equipo jurídico, por lo que se enteró de este recurso interpuesto gracias a que su hijo se lo entregó "traducido además".

Sobre este recurso, interpuesto siete meses después de que se dictara sentencia y en el que se insinúa que la policía tailandesa se ha deshecho de parte del cadáver, Silvia Bronchalo se pronuncia: "Tengo que tener esperanza aunque no haya sido partícipe, ni haya acompañado a esa defensa. Es la única que hay, con lo cual, puede salir bien. A lo mejor sale bien, quién sabe".

Sin embargo, eso no quita que le gustaría "en un futuro darle otra vertiente jurídica, otra defensa si él accede, si el recurso no funciona". "Pero está ilusionado con el recurso, con qué contestan y dependiendo de eso, pues ver qué pasa más adelante", señala. Y es que su madre "preferiría que estuviera en España".

Aún así, si el recurso no prosperase, la entrevistada no se atreve a definir la sentencia como justa o injusta por un motivo: "Yo no soy juez y no sé de leyes pero, como madre, me parece muy dolorosa. Aunque entiendo que es más doloroso perder un hijo en unas circunstancias así".