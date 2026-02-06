Silvia Bronchano ha contado el dolor que ha sufrido tras el caso de su hijo

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, desvela los motivos por los que ha decidido romper su silencio: "Tengo que priorizar su vida a mis principios"

Daniel Sancho ha reaccionado a la entrevista concedida por su madre, Silvia Bronchalo, en el programa ¡De viernes!, dejando claro que ha contado con su apoyo y su conocimiento desde el primer momento. Según se ha desvelado en el espacio televisivo, el joven no solo estaba al tanto de la decisión de su madre, sino que también le dio su visto bueno para hablar públicamente.

Respecto a la entrevista de Silvia Bronchalo, se confirma que Daniel Sancho estaba plenamente informado y de acuerdo con su emisión. “Sí, él sabía que iba a dar la entrevista. Le ha parecido bien y no me ha negado nada”, se explica en el programa.

Además, la madre de Daniel aclara que no recibió instrucciones concretas por parte de su hijo sobre qué debía decir: “No me ha pedido que dijera nada en concreto. Me da total libertad para expresarme como quiera”, afirma, dejando claro que la decisión y el contenido de la entrevista han sido gestionados con plena autonomía.

El dolor de Silvia Bronchano: "He llorado muchísimo"

En sus declaraciones, se ha puesto de manifiesto el duro impacto emocional que el proceso ha tenido durante el primer año. “Al principio sí he llorado muchísimo. El primer año he llorado mucho”, se recoge en el testimonio, reflejando el desgaste psicológico vivido durante los primeros meses. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación parece haber encontrado un cierto equilibrio emocional. Daniel señala que actualmente ya no llora con la misma intensidad y que ha encontrado fuerzas para seguir adelante gracias, en gran parte, al apoyo de su madre.

Entre los pilares fundamentales para afrontar la situación, destaca también el vínculo familiar y la percepción de una segunda oportunidad: “El pensar que mi hijo está vivo me ha dado fuerzas. Creo que es afortunado, aunque esté en una prisión. Creo que es muy afortunado de seguir viviendo porque tiene otra oportunidad”, se afirma en la entrevista, subrayando un mensaje de esperanza dentro de un contexto especialmente complicado.