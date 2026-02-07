Rocío Molina 07 FEB 2026 - 09:01h.

El copresentador de 'El tiempo justo' cuenta en exclusiva su lucha contra la ansiedad y sus etapas de aislamiento

César Muñoz: "Hay gente que debería ir más al psicólogo"

César Muñoz ha roto su silencio para contar en exclusiva a Outdoor un tema del que pocos se atreven a hablar. El copresentador de 'El tiempo justo' admite con gran honestidad que los problemas de ansiedad los lleva arrastrando desde pequeño, que le han condicionado y en ocasiones le han hecho desconectar del mundo para poder sobrevivir a sí mismo.

Lo que empezó como una publicación en su perfil oficial de Instagram para contar un poquito más de él se ha convertido en una confesión íntima sobre la salud mental que está siendo de lo más aplaudida. Las declaraciones de César Muñoz han generado una oleada de cariño y de respeto en las redes sociales por poner nombre y apellidos a un problema más generalizado de lo que se piensa.

Al compartir su vulnerabilidad, el periodista ha transformado su mensaje en una vía de acompañamiento colectivo. "Bravo por tu testimonio porque ayudarás a mucha gente", "te entiendo", "estás haciendo un buen trabajo" o un sincero agradecimiento son algunas de las muchas respuestas que ha ido recibiendo desde que compartiese en Instagram sus palabras y su testimonio de cómo convive desde hace tiempo con la ansiedad.

"Muchas veces he pensado que era raro, pero ser diferente está también muy bien para otras cosas", César Muñoz

"Yo soy ansioso desde pequeño. Siempre he sido muy perfeccionista y he querido tener el control de todas las variables, pero spoiler: nunca se puede porque no están en tu mano. Esto me genera el sobrepensar mucho todas las cosas, estar en lo siguiente en vez de vivir y de disfrutar el momento. Es una faena porque es una insatisfacción continua que me lleva a culparme de cosas de las que no tengo solución", nos ha contado a Outdoor de cómo vive esta situación.

En un mundo de escaparate y de tener que mostrar siempre una sonrisa, el presentador de 'El tiempo justo' admite que él a veces necesita "etapas de introspección" cuando nota que los síntomas se le están agudizando y tiene que recolocarse. Esto también tiene sus consecuencias. "Esto me hace alejarme de la gente que quiero, pero lo detectas y le pones remedio", afirma con naturalidad.

"Ojalá haya asignaturas en el cole que te acompañen en cuestiones de salud mental e inteligencia emocional porque creo que a todos nos vendrían muy bien", César Muñoz

Y, aunque asegura que a veces ha pensado que "era raro" y que esas "rachas negativas" le han minado el ánimo y es algo que le "jode mucho" porque es de "naturaleza "optimista", cada vez ha ido viendo que esto que él vive le pasa a muchísima gente. Que no es el único, ni ninguna excepción. "Hay gente que lo cuenta, otra que no, otra que no sabe lo que le pasa...", explica y ahí está el valor de su testimonio, si con este, él puede ayudar a otros.

El aprendizaje tras la crisis: su mensaje de optimismo

Pese a que hacer este tipo de confesiones no es algo fácil, César Muñoz ha querido lanzar un mensaje de optimismo para quienes pasan o se encuentran en ese mismo túnel. El presentador de 'El tiempo justo' subraya que entender estos procesos de aislamiento y lo que a uno le pasa no son síntomas de debilidad. Todo lo contrario. Él los ve como herramientas de autocuidado.

"Ahora sí que sé controlarlo y animo a que todo el mundo que le pasa algo parecido se tome la vida con más calma y que recurra a un buen psicólogo. Que qué bien que estemos en esta generación en la que podemos hablar de estas cosas por fin", explica y concluye con un deseo.

"Ojalá haya asignaturas en el cole que te acompañen durante la infancia y la adolescencia en estas cuestiones de salud mental e inteligencia emocional porque creo que a todos, de forma individual y colectiva, nos vendrían muy bien", dice de cara a ser en el futuro adultos funcionales y más empáticos.