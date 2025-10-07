Logo de telecincotelecinco
Casas de famosos

Alejandra Rubio presume del original regalo de César Muñoz para su casa: "Me encanta"

Alejandra Rubio y César Muñoz
Alejandra Rubio y César MuñozGetty
Las estancias que más muestra Alejandra Rubio del piso que comparte con Carlo Costanzia y su hijo en común a las afueras de Madrid son la terraza y el salón, pues son sus favoritas y en las que pasa más tiempo. Ha sido en el salón donde la hija de Terelu Campos ha colocado el regalo que le ha hecho César Muñoz, copresentador de 'El tiempo justo'.

La sobrina de Carmen Borrego y el compañero de Joaquín Prat son amigos desde que coincidieron en 'Así es la vida' y fue él quien la entrevistó, junto a Sandra Barneda, cuando se supo que la aspirante a actriz estaba embarazada y se iba a convertir en madre junto al hijo de Mar Flores. Su amistad se mantiene hasta la actualidad y hace tan solo unos días se vio que el periodista tiene tan buena relación con las Campos que fue uno de los invitados a la fiesta de cumpleaños de Terelu Campos.

En sus stories, la prima de José María Almoguera ha mostrado que su amigo le ha regalado un jarrón de lo más original, pues tiene forma de anillo y es de lo más colorido, compuesto por diferentes tonos y puntitos de colores, que sujeta un ramito de lavandas. Lo ha puesto en la mesa del comedor, justo al lado de su enorme estantería, que está llena de libros porque la lectura es una de sus pasiones.

En sus líneas de agradecimiento ha resaltado que el regalo del periodista es para la pareja, para Carlo y ella, al usar el plural: "¿Cómo es esta preciosidad que nos ha regalado César para casa? Me encanta, amigo". Su story ha sido compartido por el extremeño, que le ha añadido unos corazones.

El regalo de César Muñoz a Alejandra Rubio
El regalo de César Muñoz a Alejandra RubioInstagram (@alerubioc)

El regalo ya forma parte de la decoración del piso alquilado de la colaboradora de 'Vamos a ver', que siempre ha presumido de estar interesada en el arte y de querer darle a su hogar un toque original.

