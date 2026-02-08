Fiesta 08 FEB 2026 - 18:01h.

El colaborador Iván Reboso desvela en 'Fiesta' que Mónica Pont lleva un mes conociendo a Víctor Prat, expareja de su amiga Elsa Anka

Raquel Bollo saca la cara por su hijo en su conflicto con Gloria Camila y desvela por qué está decepcionado

En 'Fiesta' conocemos un noticia de última hora de la mano del colaborador Iván Reboso: ¡La modelo española, Mónica Pont está de nuevo enamorada! Aunque, sin lugar a dudas, lo más sorprendente de esta información era el nombre del hombre que habría conquistado el corazón de la actriz. Se trata, nada más y nada menos que de Víctor Prat-Heimerl, exprometido de su amiga Elsa Anka.

Hace menos de un año desde que Elsa Anka, modelo y madre de Lidia Torrent, se separaba definitiva del empresario y directivo de ascendencia austriaca, Víctor Prat-Heimerl. Una relación que comenzó en enero de 2019 y que estuvo llena de altibajos, pues tras comprometerse en el año 2021 y cancelar su boda en el año 2023, se dieron una segunda oportunidad, que terminó hace apenas un par de meses.

La traición de Mónica Pont a su amiga, Elsa Anka

Ahora, en el programa de Emma García conocemos una información en exclusiva que deja en "shock" a los colaboradores. Y es que Mónica Pont habría traicionado a la también modelo Elsa Anka, con la que mantienen una larga relación de amistad que se remonta a años de compartir profesión y moverse en los mismos círculos y eventos mediáticos, al enamorarse de su exnovio Víctor Prat.

"Mónica Pont está de nuevo enamorada", desvelaba el colaborador Iván Reboso, que explicaba que la modelo lleva un mes conociendo al empresario. En ese momento, Omar Suarez contaba que había tenido la posibilidad de hablar con Mónica Pont sobre este inesperado noviazgo y revelaba lo que ésta le había explicado al respecto. ¿Avisó a Elsa Anka de su acercamiento con Víctor Prat?

"Está ahora mismo con su nueva pareja, que es Víctor", confirmaba Omar, que también explicaba que Mónica le ha dicho que en diciembre llamó a Elsa Anka para contárselo en una llamada que habría durado tan solo 19 segundos. Además, la modelo le habría señalado que fue ella la primera de las dos en conocer a Víctor hace 12 años y que fue ella la que le presentó a Elsa hace 8 años.

Por su parte, el colaborador, Diego Reinares, añadía que había podido hablar también con Mónica Pont y aseguraba que la modelo le había dicho que entre Elsa y ella ha habido bastante distanciamiento en los últimos años. Es más, Mónica le ha confesado al colaborador que llevaban siete años sin hablarse y que, durante todo el tiempo que estuvo viviendo en México, Elsa "no se preocupó por ella".