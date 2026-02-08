Fiesta 08 FEB 2026 - 16:48h.

Raquel Bollo opina sobre la entrevista de Manuel Cortés en 'Fiesta' y desvela que su hijo está muy decepcionado con Gloria Camila

Emma García lanza un mensaje a Gloria Camila tras su enfrentamiento y después de entrevistar a Manuel Cortés

Manuel Cortés rompió su silencio este sábado en 'Fiesta' para hablar de su conflicto con Gloria Camila Ortega. El hijo de Raquel Bollo se sinceró en una reveladora entrevista con Emma García en el plató del programa, se confesó sobre lo que siente por la hija de José Ortega Cano, se mostró dolido y decepcionado con su amiga, se llegó a derrumbar y emocionar durante su intervención en directo y dio su versión del enfrentamiento. Ahora, Raquel Bollo se pronuncia en 'Fiesta'.

Raquel Bollo se pronuncia tras la dura entrevista de su hijo Manuel Cortés

Raquel Bollo ya confirmó la semana pasada en 'Fiesta' que a su hijo algo le había molestado: "Se recoge lo que se siembra", llegó a decirle a Gloria Camila durante su tenso encuentro en plató. Ahora habla sobre la entrevista que concedió su hijo para aclarar su conflicto con la joven: "Vi la entrevista. Tengo desfile dentro de nada y ando bastante ocupada. Esta semana, me iba enterando de cosas que me han pasado, pero ayer, lógicamente, sí lo vi".

"Yo aquí poco tengo que aportar en la historia de Manuel, que es mi hijo y tiene treinta años, pero es lógico que si sale un tema me preguntéis, pero una vez ha hablado él, en su historia poco tengo que decir. Él se ha defendido de todo lo que no le ha parecido justo", comenta Raquel Bollo durante su intervención en directo. Asegura que vio "muy nervioso y afectado" a su hijo y que, como madre, va a defender a su hijo, aunque también reconoce ser crítica con él cuando tiene que serlo.

Raquel Bollo desvela la razón por la que Manuel Cortés está tan decepcionado con Gloria Camila

Dice Raquel que su hijo "tiene treinta años y poco me cuenta de sus historias, pero lo vi muy sincero, muy afectado, porque no era lo que le apetecía. Tuvo muchas dudas pero, al final, decidió eso y, si no hubiera ido al plató de 'Fiesta', tenía que hacer algo para defenderse y expresarse". "La decepción de él viene en cuanto siente que no le ha protegido como a él piensa que le debería de haber protegido", añade la colaboradora.

Además, Raquel ha respondido a alas preguntas que le han planteado los colaboradores del programa y una de ellas la que le plantea Omar Suárez: "¿Te lo crees cuando dice que no está enamorado? Yo le veo desenamorado o desencantado porque Gloria estuvo jugando a dos bandas". Ante esto, esta es la respuesta de Raquel Bollo: "Yo le creo, ciertamente, y que ella, de él tampoco, también. Él lo dijo claramente y conociendo a Manuel, esa no es la historia. Cuando dos personas tienen un cariño especial de años, hay códigos y tú te puedes sentir decepcionado no desde el amor", sentencia.