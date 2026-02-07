Fiesta ruptu, 07 FEB 2026 - 20:15h.

El futbolista le ha concedido sus primeras palabras a Alexia Rivas: "No es verdad que Alice esté sufriendo más que yo"

Alice Campello explica cómo se encuentra tras su nueva ruptura de Álvaro Morata y aclara su relación con él: "Es lo importante"

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello ya es una realidad. Pese a que la pareja ha intentado recuperar su historia de amor dándose una segunda oportunidad, lo cierto es que la cosa no ha funcionado y ya viven completamente separados.

Alexia Rivas ha logrado en primicia las primeras palabras del futbolista quien no duda a la hora de asegurar que ambos lo están pasando francamente mal:

"Estamos sufriendo porque somos dos personas que se quieren, pero no se entienden. Alice no lo está pasando peor que yo porque muchos medios dicen que ella es la dolida, pero no, quiero dejar claro que estamos mal los dos, no es que ella esté despechada, estamos los dos mal".

Álvaro Morata niega la existencia de terceras personas

Sobre los rumores que hablan de posibles terceras personas por parte de Morata, el futbolista se muestra tajante con la colaboradora de 'Fiesta':

"Ni amiga especial ni nada, no me apetece eso ahora, el día que tenga una amiga especial me pasearé con ella con total normalidad y lo veréis. Las personas que dicen que hay terceras personas en una separación así y con niños por medio es que no tienen corazón".