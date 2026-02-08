Equipo Outdoor 08 FEB 2026 - 12:42h.

Chayo Mohedano era la encargada de preparar una fiesta sorpresa para su madre, que cumple 70 años en uno de los mejores momentos de su vida

Entre los invitados a la gran fiesta no han faltado rostros muy conocidos de la televisión como Omar Suárez o Nacho Montes, además de familiares como Rocío Flores, con quien Rosa sigue manteniendo una estupenda relación

Rosa Benito está de celebración ya que este pasado miércoles cambiaba de década al cumplir 70 años (muy bien llevados, dicho sea de paso). Para celebrarlo, su hija Chayo organizaba este sábado una espectacular fiesta sorpresa a la que acudían familiares y amigos que no querían perder la oportunidad de celebrar junto a ella.

Rosa Benito apenas podía creer que su círculo al completo estuviera en el restaurante donde Chayo había organizado el sarao y se emocionaba al contarlo en directo en 'Fiesta': "No me puedo creer aún que estén todos aquí, soy muy afortunada".

A la fiesta acudieron rostros muy conocidos de la televisión como Nacho Montes, Irma Soriano y Omar Suárez, pero quienes también hicieron un hueco en sus agendas para celebrar con la alicantina fueron José Ortega Cano, Gloria Camila y su sobrina, Rocío Flores.

Pese a que Rosa no mantiene lazos de sangre con ellos, el diestro, su hija y su nieta postiza no faltaron a la fiesta. Así hablaba José Ortega Cano de la homenajeada: "Rosa es una bellísima persona y no podíamos faltar".

El torero llegó acompañado de Mari Carmen y Aniceto, hermana y cuñado respectivamente, además de la llegada posterior de José Fernando, quien sigue manteniendo una estupenda relación con Rosa y el resto de la familia.

Nadie quiso perderse la fiesta sorpresa

Rosa llegaba al restaurante acompañada de su hija y se quedaba "patidifusa" al comprobar la cantidad de amigos y familiares que su hija había logrado convocar: "Ha sido una gran sorpresa. Yo pensaba que venía a comer con mis hijos y mis nietos. Ha venido toda mi gente, mis amigos de Alicante, mis hermanos... todo el mundo que quiero. He sentido una alegría brutal".

Rosa Benito, muy emocionada, reconocía a su salida de la fiesta que su único deseo para esta nueva etapa era tener salud para ella y salud para los suyos: "Que la vida me sorprenda. Con salud se consigue todo, así que ese es el único regalo que le pido. Llego muy feliz a mi cumpleaños. 70 años es una bendición".